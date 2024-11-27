26.11.2024, 14:48 28346
Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха, включая праздничные и выходные дни.
Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.
Также напомним, что 29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что в декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.
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26.11.2024, 20:25 16686
Сибирская язва в Атырау: погибли еще две коровы
В зоне карантина проведена полная дезинфекция
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Атырау. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау от сибирской язвы погибли еще две коровы. Таким образом, всего в городе зарегистрировано три случая гибели животного от сибирской язвы на территории убойного цеха крестьянского хозяйства "Асыл-Агро", сообщает Telegram-канала Atyrau-online.
По словам заместителя акима области Жасулана Бисембиева, в Атыраускую область 80% КРС на убой поставляется из Западно-Казахстанской области.
На днях погибли еще две коровы. Две из них привезенные из ЗКО и одна корова из Курмангазинского района. Скорее всего, она заразилась уже в цехе. Сейчас в зоне карантина проведена полная дезинфекция. Все животные повторно привиты. Здоровых переселили в чистую зону. На месте работают 10 человек, среди них - специалисты из Актобе, все они обеспечены СИЗами. Карантин в данном убойном цехе продлится до середины декабря", - сообщил Жасулан Бисембиев.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. Болезнь подтвердилась у павшей коровы. Позже пала еще одна корова. 17 человек, контактировавших с больными животными, поместили под карантин. Одного из них госпитализировали из-за повышения температуры.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
26.11.2024, 15:35 26486
В Алматинской области снесут многоквартирный комплекс
Проверка ГАСК региона выявила 23 объекта незаконного строительства
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Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни нарушений строительных норм и правил выявили за прошедший месяц инспекторы государственной архитектурно-строительной инспекции Алматинской области.
По итогам проверок составлено 78 административных материалов. 28 из них переданы в областные суды, а нарушителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, выписаны штрафы на общую сумму 14 644 140 тенге. В ходе проверок выявлено 23 объекта незаконного строительства. Материалы по ним также направлены в суд для принятия соответствующих мер", - рассказали в акимате Алматинской области.
По данным ведомства, незаконные постройки, в том числе многоквартирный комплекс в Талгарском районе, подлежат сносу. Уже снесены 4 самостроя, по 7 объектам направлены иски о сносе.
Также выявлены многочисленные нарушения в ходе строительства учебного корпуса в Конаеве, систем канализации в ЖК "Eco-Park Alatau" и плотин в Райымбекском районе. К ответственности привлечены подрядчики и организации технического надзора. За проступки привлечена 61 строительная компания, две из которых две - ТОО "Sheberbuild" и ТОО "Жаңарту" лишились лицензий по решению суда.
Напомним, в Астане начали снос незаконного жилого комплекса.
26.11.2024, 11:51 35901
Казахстанские и российские звезды выйдут на уфимскую сцену в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Вести концерт будет народная артистка РФ Илзе Лиепа
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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Башкирском государственном театре оперы и балета 27 ноября 2024 года состоится концерт академического вокала в рамках музыкального фестиваля "Голос дружбы народов". Он приурочен к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году проходит в Уфе, передает корреспондент агентства.
За музыкальное сопровождение концерта отвечает симфонический оркестр Башоперы под руководством дирижера, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Артема Макарова.
На сцене театра выступят: заслуженный артист РФ, народный артист РБ, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков; заслуженный артист РБ, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов Игорь Морозов; солист Башкирского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев; солистка Башоперы, лауреат всероссийских и республиканских конкурсов Лилия Халикова; солистка Большого и Мариинского театров Антонина Весенина; солистка Башоперы, народная артистка РБ, лауреат международных и всероссийских конкурсов Альфия Каримова; заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка Astana Opera Жупар Габдуллина и заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист оперы, директор оперной труппы Astana Opera Меир Байнеш.
Вести концерт будет народная артистка РФ, лауреат государственной премии РФ, советская и российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.
Аскар Абдразаков рассказал, почему музыкальный фестиваль решили провести в дни форума России и Казахстана.
Голос дружбы народов" еще раз подчеркивает великую созидательную силу культуры, объединяющую людей (...) Традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, пронесенные через века, открывают двери для диалога между культурами, позволяют обмениваться идеями и традициями. Это помогает обогащению национальной идентичности каждого из наших народов и отражают многообразие наших культур. Язык музыки близок и понятен каждому из нас, сближает нас сквозь времена и расстояния", - отметил он.
Артист пожелал участникам форума и фестиваля успехов и процветания
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Напомним, что XX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
26.11.2024, 11:01 38621
Житель Алматы ударил женщину в автобусе
Полиция задержала подозреваемого
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Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейскими Алматы задержан 66-летний местный житель, который в общественном транспорте ударил женщину.
Как сообщили в департаменте полиции, конфликт между пассажирами автобуса произошел минувшим днем. Пассажир, недовольный громким разговором женщины, нанес ей телесные повреждения.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.
26.11.2024, 10:08 40621
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" 29 ноября проведет планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
29 ноября 2024 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
25.11.2024, 15:27 86361
Сибирская язва подтвердилась у работника убойного цеха в Атырауской области
Состояние заболевшего стабильное
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Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам лабораторных исследований диагноз кожной формы сибирской язвы у одного работника убойного цеха "Асыл-Агро" подтвержден, сообщает издание "Ак Жайык".
В данный момент пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным медицинским протоколом. Его состояние стабильное. У остальных контактных признаков заболевания не выявлено.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. Болезнь подтвердилась у павшей коровы. Позже пала еще одна корова. 17 человек, контактировавших с больными животными, поместили под карантин. Одного из них госпитализировали из-за повышения температуры.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
25.11.2024, 14:57 89366
Из еGov mobile исчез опрос о переводе времени
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из приложения еGov mobile исчез опрос, касающийся перевода времени, передает корреспондент агентства.
Ранее в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос исчез из приложения.
Данный опрос снят с публикации по истечении срока актуальности", - такое сообщение выходит при попытке открыть опрос.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
25.11.2024, 14:18 84056
Случай насилия над сестрой и братом прокомментировал аким Павлодарской области
Девочка рассказала все матери, но та не поверила
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Павлодар. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов на пресс-конференции в СЦК прокомментировал участившиеся случаи изнасилования несовершеннолетних в регионе.
По словам акима, в Майкаине девочка рассказала матери о насилии, но она не поверила. Она жила с матерью и отчимом и рассказала все родному отцу.
Родителям два года назад сказала, но оба никаких мер не приняли, никуда не обратились и не проверили слова ребенка. К сожалению, такие ситуации бывают", - отметил глава региона.
Он сообщил, что в текущем году в регионе выявлено 30 случаев насилия над детьми. Причем 25 из них произошли в стенах дома.
Аким подчеркнул, что в вопросе насилия над детьми должны принимать участие не только госорганы, но и граждане. И самое главное, "не должно быть безразличия".
Куда смотрели соседи, куда смотрели родственники, одноклассники, подруги, бабушки, дедушки, которые должны были обратить внимание, что такое происходит?" - возмутился глава региона.
Он сообщил о вопиющем случае, когда ребенок среди бела дня подвергся насилию в трехкомнатной квартире, в момент, когда в соседней комнате находились родственники.
Напомним, в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?