Как казахстанцы отдохнут на Новый год и Рождество

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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха, включая праздничные и выходные дни.





Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.





7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.





Также напомним, что 29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.





Ранее сообщалось, что в декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.









В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.





В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.