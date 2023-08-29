Сокращение учебного года в Казахстане: Минпросвещения уменьшит учебные часы по школьным предметам

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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республик Казахстан подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования", передает корреспондент агентства.





Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.





Согласно проекту поправок, учебные часы для учащихся первого класса снизятся с 114 до 102 часов.





Трудовое обучение для 1-4-х классов сократится до 33 часов вместо 35.





Алгебра для учащихся 7-9-х классов составит 102 часа вместо 108, геометрия, химия и география - 68 часов вместо 72. Информатика для 5-9-х классов - 34 часов вместо 36, история Казахстана - 68 часов вместо 72. На физкультуру для 5-9-х классов выделено 102 часа вместо 108.





С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь





Ранее заместитель премьер-министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане вернут прежнюю продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный год завершится 25 мая.





Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.





Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.





Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.





Принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.





По поводу продления учебного года высказались депутаты и эксперты. Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение.





А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.





На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.