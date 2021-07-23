Казахстанские специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство образования и науки РК совместно с международным консорциумом организовали для специалистов по разработке и экспертизе учебников специальные тренинги повышения квалификации, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Специалисты ознакомятся с международной практикой разработки и экспертизы учебников. В дальнейшем это поспособствует усовершенствованию подхода к проверке учебников", - сообщили в Министерстве образования.

На сегодня обучение прошли 40 ведущих экспертов Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.

Учебники должны соответствовать запросам школьников и родителей. Поэтому мы будем вести планомерную работу для того, чтобы минимизировать количество нареканий в адрес казахстанских учебников. Во время обучения казахстанские и зарубежные тренеры поделятся своим опытом и обучат экспертов тому, как на практике применять методологию оценки школьных учебников. Курсы проводятся в рамках проекта "Модернизация среднего образования" и с целью повышения потенциала казахстанских экспертов", - сообщила заместитель директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Маншук Мукаметкали.

Учебные материалы курса охватывают обновленные требования к авторам, методику и критерии оценивания учебников по всем школьным предметам. Кроме того, в ходе обучения проанализирован опыт других стран и по экспертизе электронных учебников.





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