Столичным школьникам купят 34,5 тыс. компьютеров

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Для дистанционного обучения школьников из малообеспеченных семей Нур-Султана приобретут 34,5 тыс. компьютеров, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения столичных школьников из малообеспеченных семей компьютерами и роутерами во время дистанционного обучения выделено почти 6 млрд тенге. Это позволит охватить всех детей из социально уязвимых слоев населения. Охват составит почти 34,5 тыс. детей.

Новый учебный год во всех столичных организациях образования начнется в дистанционном формате. Планируется функционирование дежурных классов для учащихся 1-4 классов по заявлению родителей. При этом будут строго соблюдены все санитарные меры. Около 30% педагогов выйдут на работу в штатном режиме, в том числе для преподавания в дежурных группах", - пояснил глава городского акимата.

Кульгинов заявил, что детей из социально уязвимых слоев населения в сентябре обеспечим компьютерами и роутерами. Для этих целей направлены почти 6 млрд тенге.

Детям из социально уязвимых слоев населения оказываем также ряд других социальных мер: в рамках фонда всеобуч каждому учащемуся на приобретение школьных принадлежностей выделяется по 40 тыс. тенге, 7 тыс. детей будут охвачены акцией "Дорога в школу". Планируется возобновить работу дежурных групп в детсадах", - пояснило аким столицы.

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