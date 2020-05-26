Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников с последним звонком, который в этом году пройдет без родителей и гостей, передает Kazakhstan Today.

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с "последним звонком", который прозвучит сегодня в необычной обстановке. Желаю вам достичь своей заветной мечты. Надеюсь, ваш путь будет светлым и ярким!" - написал глава государства в Twitter .

Президент также поблагодарил за бесценный труд всех педагогов, "которые открывают подрастающему поколению удивительный мир знаний".

Ранее сообщалось, что в связи с распространением коронавирусной инфекции решено совместить церемонии вручения аттестатов и последний звонок. Мероприятия пройдут 3-4 июня в школах на открытом воздухе , с ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм.

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