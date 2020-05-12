Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Последний звонок разрешено провести в казахстанских школах. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент агентства.

Вручение аттестатов и последний звонок будут проводиться 3-4 июня в школах на открытом воздухе, с ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм", - сказал Тугжанов.

При этом он уточнил, что обучение 3,3 млн школьников и 1 млн студентов вузов и колледжей до конца учебного года продолжится в дистанционном режиме.

Также в штатном режиме в этом году планируется провести Единое национальное тестирование.

Проведение ЕНТ планируется в штатном режиме с 20 июня, с соблюдением санитарных правил, на базе 168 пунктов", - проинформировал Ералы Тугжанов.

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