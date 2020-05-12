Последний звонок разрешено провести в казахстанских школах

Вручение аттестатов и последний звонок будут проводиться 3-4 июня в школах на открытом воздухе, с ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм", - сказал Тугжанов.
При этом он уточнил, что обучение 3,3 млн школьников и 1 млн студентов вузов и колледжей до конца учебного года продолжится в дистанционном режиме.
Также в штатном режиме в этом году планируется провести Единое национальное тестирование.
Проведение ЕНТ планируется в штатном режиме с 20 июня, с соблюдением санитарных правил, на базе 168 пунктов", - проинформировал Ералы Тугжанов.
Ранее из-за распространения коронавируса МОН решил отказаться от проведения последнего звонка в школах в этом году.
Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о снятии режима ЧП, при этом карантинные меры будут отменяться в регионах постепенно. Глава государства также поручил разработать методики онлайн-обучения школьников и студентов.
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