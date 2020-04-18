В этом году Последний звонок в школах Казахстана не прозвенит

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Последний звонок не прозвенит в школах Казахстана в текущем учебном году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в СЦК, в текущем году из-за коронавирусной инфекции и дистанционного обучения в школах Казахстана не будет проводиться торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года.

Каринова также прокомментировала присутствие ошибок в транслируемых для казахстанских школьников видеоуроках и попросила за них прощение.

Да, мы видим эти ошибки. Дистанционное обучение стало для нас неожиданностью, учителя не были готовы к нему, многие учителя волновались. На сегодня более 700 видеоуроков показано за эти две недели. Многие из них сняты в период весенних каникул. За эти ошибки просим прощения у общества, в первую очередь у родителей и учеников", - сказала Каринова.

Она также сообщила, что в 2020 году в 9-е и 11-е классы итоговые экзамены сдавать не будут.

Во всех школах страны, в середине IV учебной четверти будет проведен экзамен СОР (суммативное оценивание за раздел) и, в конце четверти, будет проведен СОЧ (суммативное оценивание за четверть) . На основании годовых оценок будут выдаваться аттестаты об основном среднем образовании и об общем среднем образовании", - сказала вице-министр.

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