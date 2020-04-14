В Минобразования уточнили даты СОР и СОЧ в четвертой четверти

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Четвертая четверть продлится для казахстанских школьников до 25 мая, передает Kazakhstan Today.

По данным МОН РК, четвертая четверть продлится с 6 апреля по 25 мая. Суммативное оценивание за раздел (СОР) пройдет с 4 по 8 мая, а суммативное оценивание за четверть (СОЧ) - с 18 по 22 мая.

По всей стране продолжается дистанционное обучение, которое началось 6 апреля. В четвертой четверти СОР и СОЧ школьники будут сдавать по одному разу. Итоговые аттестационные экзамены проводиться не будут, в аттестат будут выставляться итоговые годовые оценки. Сроки проведения Единого национального тестирования остаются без изменений", - добавили в пресс-службе ведомства.

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