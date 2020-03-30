В Министерстве образования РК рассказали, как будет проходить дистанционное обучение

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как будет проходить дистанционная учеба в школах, передает Kazakhstan Today.

До начала четвертой четверти осталось совсем немного времени - чуть больше недели. Люди устроены так, что их всегда пугает что-то новое и неизвестное, и это нормально, тем более в таких сложных условиях. Но я хочу вас заверить: те процессы, которые происходят при форс-мажорных обстоятельствах в сфере образования, пойдут всем нам лишь на пользу", - сообщил министр в Facebook.

Он отметил, что переход к дистанционному обучению происходит в силу ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Нами предварительно был изучен опыт других стран, которые первыми попали в такую ситуацию. Практически все из них перешли на обучение в таком режиме: уже более 870 млн школьников по всему миру обучаются в дистанционном формате. Взвесив все возможные варианты, аспекты и риски, мы также приняли решение временно перейти к дистанционной форме обучения", - отметил Асхат Аймагамбетов.

Он пояснил, как будет осуществляться дистанционное обучение.

Уроки через телевидение. Это совершенно новый формат. Телеканалы "Балапан" и "Ел Арна" предоставили нам свое эфирное время. Съемки уже начались. Всего предстоит отснять больше 2000 видеоуроков по основным предметам. Я вчера посетил студию, где полным ходом идет съемочный процесс. Рабочая группа из сценаристов, режиссеров и педагогов тщательно прорабатывает каждый выпуск. Наши учителя осваивают совершенно новую для себя роль – телеведущих. Видеоуроки записываются на двух языках - казахском и русском. Сразу скажу: все это дается им очень непросто", - проинформировал глава МОН.

Кроме того, по его словам, занятия будут проходить через специализированные интернет-платформы. Эти цифровые системы дают возможность просматривать ученикам предыдущий урок или ту тему, которую они разбирали ранее, проводить онлайн-уроки, получать обратную связь, создают возможность для индивидуализации и геймификации обучения. Также этот формат позволит проводить тестирование и оценивать полученные знания.

Раньше доступ к образовательному контенту этих компаний был платным, но нами достигнута договоренность, что дети будут получать всю информацию и пользоваться этими системами бесплатно. Мы договорились с интернет-провайдерами, которые отменили списание трафика, предоставив бесплатные мегабайты при пользовании этими ресурсами", - отметил Асхат Аймагамбетов.

По его информации, президент поручил принять все необходимые меры для организации дистанционного обучения. Эти вопросы сейчас на особом контроле. Совместно с акиматами мы решаем вопрос о временной передаче школьных компьютеров ученикам и учителям, а также о приобретении при необходимости дополнительной техники для школ (планшетов или компьютеров), которые можно передать на временное пользование. Некоторые регионы уже начали эту работу.

В зависимости от эпидемиологической ситуации рассматриваем, подчеркиваю - только рассматриваем, возможность продолжить обучение в традиционном формате в малокомплектных школах, находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах (где обучается до 80 детей). Окончательного решения по этому вопросу еще нет, оно будет принято к окончанию каникул. А пока им тоже предстоит активная подготовка к дистанционному обучению", - добавил он.

Дистанционное обучение - это действительно серьезный вызов для нашей системы образования.

Мы готовы к тому, что первое время будет много критики как со стороны родителей учеников, так и со стороны педагогов, и всегда готовы к открытому диалогу. Мы внимательно следим за дискуссией в среде родителей, педагогов и учеников и готовы принимать меры, повышающие доступность дистанционного обучения", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы, школьники не будут до конца учебного года сдавать СОРы, пишет портал Павлодар-онлайн

В связи с переходом на дистанционное обучение будет вводиться ряд изменений по организации учебного процесса. Одним из них является то, что мы пока будем воздерживаться от СОРов. Но СОЧи сохранятся. Так же их будут сдавать в онлайн-режиме посредством Kundelik.kz. Мы будем использовать все возможности этой программы", - рассказал он.

Уроки будут записываться на платформе ZOOM, ссылки будут размещать в электронном дневнике. Видеоуроки можно будет посмотреть в любое время. Во всех образовательных платформах есть система оповещения о новых заданиях, там размещаются ссылки на учебный материал, там же можно отправить готовое задание учителю. Здесь же выставляют оценки.









По последним данным, число зараженных COVID-19 в Казахстане возросло до 251. Всего в Казахстане выздоровело 18 человек (13 в Нур-Султане и 5 в Алматы), один человек скончался.

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