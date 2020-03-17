Режим чрезвычайного положения может быть продлен - президент РК

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Режим чрезвычайного положения может быть продлен, сообщил в видеообращении президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Казахстан раньше многих стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне правительства, принял план по противодействию распространению вируса. Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан Указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено", - сказал Токаев.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день у девяти казахстанцев диагностированы признаки коронавируса. Есть опасность распространения. Вирус завезен извне. Зараженные граждане находятся под наблюдением врачей. Люди, с которыми они контактировали, установлены и тоже находятся под медицинским контролем.

Указом о введении чрезвычайного положения предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия.

Усиливается охрана общественного порядка. Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли, но продуктовые и другие магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе находящиеся внутри торгово-развлекательных центров, конечно, продолжат работу. Режим функционирования рынков определит государственная комиссия на основе предложений местных исполнительных органов. Временно закрываются развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты вузов и колледжей переводятся на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в учебный процесс, но здоровье детей - наш приоритет", - сказал глава государства.

Он отметил, что гражданам надлежит отказаться от проведения массовых собраний, связанных с семейными и памятными торжествами.

Также вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан.

Прошу отнестись к этому с пониманием. Но вышеуказанные меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на госгранице, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим", - сообщил президент.

По моему поручению из резерва правительства выделены средства для приобретения лекарственных средств, тест-систем, лабораторного оборудования. В больницах страны имеется достаточный коечный фонд. Хочу особо отметить, что государственными органами разработаны планы по организации санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий. Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину", - сказал Токаев.

Он призвал граждан при первых признаках недомогания незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания.

Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей", - добавил глава государства.

Он отметил, что в эти дни большая нагрузка ложится на работников системы здравоохранения.

Многое зависит от их профессионализма и человеческого участия. Этот непростой этап в жизни страны наши медики должны пройти с честью и сделать все необходимое для сохранения здоровья казахстанцев", - заключил Токаев.

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