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Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета

09.02.2022, 15:24 6661
Токаева проинформировали о деятельности Назарбаев университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Президент Назарбаев университета Шигео Катсу на приеме у главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева проинформировал президента о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах", - сообщает Акорда.

 
По словам Катсу, университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы.
 
Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев университет в ближайшее время. 
 
Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования. 
 

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С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения

08.02.2022, 11:59 13271
С 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к очному формату обучения
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве образования и науки Республики Казахстан сообщили, что с 14 февраля все казахстанские школьники вернутся к традиционному формату обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о возвращении всех школьников к традиционному формату обучения было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе МОН РК.
 

В итоге с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

 
Напомним, с 24 января школы до 600 учащихся перешли на полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися применялось офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. 
 

Интеграция вузов и НИИ поможет заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь

06.02.2022, 18:44 21721
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований, считает глава МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал, какого эффекта ждет ведомство от интеграции вузов и НИИ. По его мнению, вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований поэтому важно объединить усилия университетов и НИИ. Для решения этой задачи стороны пописали соглашения.
 

Мы видим, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект. Положительным примером стало сотрудничество Казахского национального университета им. аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа "Вирусология", открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса", - пояснил министр.

 
Асхат Аймагамбетов рассказал, что подразумевает интеграция вузов и НИИ:
 
1. Ведущие ученые работающие в НИИ будут вести занятия в вузах, рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется.
 
2.Вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований найдут применение в образовательном процессе. Также в планах - совместная работа по подготовке кадров.
 
3.Для магистрантов и докторантов будут открыты двери в НИИ и их лаборатории. Подписанными соглашениями уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности.
 
4.Будут работать более 100 совместных диссертационных советов, в состав которых войдут работники и вузов, и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов.
 
5.Принято решение о создании информационной системы е-lab, при помощи которой научные сотрудники смогут мониторить, в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория и, заранее записавшись, воспользоваться ее техническими возможностями. 
 

Принимаемые меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров. Эти новшества помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь", - уверен Асхат Аймагамбетов.

 

На территории МФЦА откроют филиал авторитетного британского университета

04.02.2022, 16:37 28236
На территории МФЦА откроют филиал авторитетного британского университета
Фото: aifc.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сегодня провел встречу с иностранными инвесторами в сфере образования. Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА. 
 

В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны, - отметили в пресс-службе премьер-министра РК. 

 
Заместитель премьер-министра РК выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов. Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов. 
 
Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики. В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана. 
 
Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.

 

Два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам

31.01.2022, 14:52 40371
Фото: представительство Россотрудничества
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Сразу два российских университета - Ивановский государственный химико-технологический и Московский технологический университет имени А. Леонова - объявили о проведении международных открытых олимпиад, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет проводит международную online-олимпиаду "Фундаментальные науки - развитию регионов" по химии, физике, информатике, мировой экономике и бизнесу. В олимпиаде могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства", - сообщили в представительстве Россотрудничества. 

 
28 февраля 2022 года завершается регистрация на участие. Олимпиада будет проходить в онлайн-формате с 1 по 31 марта 2022 года. 
 
Отмечается, что участие бесплатное, всем будут выданы сертификаты об участии. Победители получат дипломы и грамоты.
 
Всем победителям и призерам будут добавлены дополнительные баллы к вступительным испытаниям при поступлении в 2022 году, также предоставляется преимущественное право при зачислении.
 
Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте: https://www.isuct.ru/chem.
 
В свою очередь московский Технологический университет им. А. Леонова проводит XIV Международную открытую олимпиаду по общеобразовательным предметам. К участию приглашаются обучающиеся 10-12 классов. Участие бесплатное, для иностранных участников предусматривается дистанционный формат.
 
Олимпиада Технологического университета пройдет по следующим предметам:
 
  • 06 февраля 2022 года: информатика, математика, физика;
  • 03 апреля 2022 года: русский язык, обществознание, английский язык.

Сроки регистрации: 
 
  • информатика математика, физика - до 02 февраля 2022 года;
  • русский язык, обществознание, английский язык - до 29 марта 2022 года. 
 
Регистрация на сайте: https://unitech-mo.ru/informat...
 
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами, а также имеют особые преимущества при поступлении в Технологический университет и на время обучения.
 
28 января в школе-лицее №8 при участии Русского Дома в Алматы прошла Литературная гостиная "Пушкинское наследие объединяет народы".
 
Творческим настроением прониклись учащиеся начальных классов - ребята эмоционально и выразительно читали стихи и отрывки из произведений классика, отвечали на вопросы викторины, показывали сценки и рисовали иллюстрации по мотивам произведений А. С. Пушкина. 
 
Кроме того, 28 января состоялось очередное заседание Международного клуба учителей русского языка и литературы на тему: "Использование интерактивных методов обучения и электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы". 
 
На заседании выступили спикеры из разных стран: Исакова Диляра (Казахстан) с докладом: "Мнемотехника на уроках русского языка и литературы"; Тупий Ольга (Казахстан) с докладом: "Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы; Адамия Зоя и Дарбаидзе Мариам (Грузия) с докладом: "Использование интерактивных методов обучения в преподавании русского языка и литературы"; Садык Наржан (Казахстан) с докладом: "Цифровые технологии в проектной деятельности (в рамках изучения русского языка)". 
 
 

Российские вузы включены в список программы "Болашак"

28.01.2022, 15:49 47876
Российские вузы включены в список программы "Болашак"
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В список вузов для обучения по программе "Болашак" включены ведущие российские технические университеты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, всего в перечень входят более 200 вузов 27 стран. 
 
В списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: 
 
  • Московский государственный технический университет имени Николая Баумана,
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
  • Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова,
  • Санкт-Петербургский государственный университет,
  • Московский физико-технический институт. 
 

Также в настоящее время министерство ведет работу по включению в список Национального исследовательского технического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета ИТМО", - заявили в ведомстве.

 
Отмечается, что "Болашак" будет расширять географию для обучения и с другими странами и вузами. 
 
Напомним, Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Бесплатное техпрофобразование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев

27.01.2022, 19:03 53181
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане будет увеличен объем государственного заказа для обучения в колледжах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году бесплатное техническое и профессиональное образование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом учебном году", - сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, будет усилено взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширено дуальное обучение.
 
Также начата работа по переориентированию программы "Болашак".
 

По поручению главы государства акцент будет сделан на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT-направления будут увеличены с 40% до 60%", - отметил Ергалиев.

 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать систему образования Казахстана в сторону технических специальностей. 
 

Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане

27.01.2022, 14:31 55301
Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создать единую базу очередности в детские сады. Об этом на заседании Минобразования сообщила первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала первый вице-министр образования и науки Казахстана.

 
По ее словам, в стране будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, в особенности частных детских садов.
 

Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - заявила Шолпан Каринова.

 

В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты

27.01.2022, 12:52 54606
В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ – Министерство образования и науки Республики Казахстан планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране будут открыты первые онлайн-университеты. В целом для обучения в вузах на 5 тысяч будет увеличено количество грантов, из которых 60% будут распределены по техническим специальностям", - сообщил на коллегии ведомства вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, он заявил, что началась работа по переориентированию и реформированию программы "Болашак".
 
Напомним, что Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

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