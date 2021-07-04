Три казахстанских вуза лишены права выдавать дипломы

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - У трех казахстанских вузов отсутствует аккредитация образовательной деятельности, они не вправе выдавать дипломы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете "Астана" и Актауском гуманитарно-техническом университете. Причина - несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения", - рассказали в пресс-службе Минобразования РК.

Независимый казахстанский центр аккредитации и Независимое агентство аккредитации и рейтинга и отозвали аккредитации у указанных вузов. Поэтому теперь эти вузы не могут выдавать документы о высшем образовании, равно как и принимать студентов.

Университет "Астана" и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией. С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства, сейчас предпринимаются меры для лишения у них генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов - некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома. Теперь для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого мы внесли изменения и дополнения в Типовые правила деятельности вузов. Абитуриенты не смогут поступить в эти вузы на грант, а выпускники - получить дипломы. Выходом для студентов в такой ситуации является только перевод в другие вузы. Кстати, контингент этих же вузов за это время существенно снизился: по информации в НОБД в Центрально-Азиатском университете - c 3 тыс. до практически 1 тыс., в Университете "Астана" - с 1162 снижение произошло до 7, в Актауском гуманитарно-техническом университете - с 1207 студентов до 191", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Комитет обращает внимание выпускников и работодателей на то, что дипломы собственного образца имеют серии, номера и QR-код. Серии дипломов утверждаются МОН РК. Генерация номеров дипломов осуществляется посредством специального сервиса, с помощью которого вузы получают серии и порядковые нумерации, а также QR-код.





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