Учебный год начнется в Казахстане в формате дистанционного обучения

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане учебный год начнется 1 сентября в формате дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.

Между тем, по информации Министерства образования и науки, при положительной эпидемиологической ситуации малокомплектные школы в отдаленных населенных пунктах начнут обучение в традиционном формате.

Для учащихся начальных классов на основании заявлений родителей будут работать дежурные классы с соблюдением строгих санитарных мер. В одном классе может находиться не более 15 детей. Заявления для обучения в дежурных классах принимаются в электронном виде (через классного руководителя)", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Ожидается, что в формате дистанционного обучения будут обучаться 2,6 млн (79%) детей, в дежурных классах - 530 тыс. (17%) детей, в штатном режиме - более 157 тыс. (4%) учащихся малокомплектных школ.

Что касается дошкольных организаций, то в них по желанию родителей детей будут принимать в дежурные группы. Количество детей в этих группах не должно превышать 15 человек.

В организациях дополнительного образования дети будут учиться дистанционно или в малых группах на основании заявления родителей. При этом в малых группах должно быть не больше 5 детей.

По работе специальных организаций образования для родителей и детей будут проводиться онлайн-консультации. Прием детей со сложными проблемами здоровья будет осуществляться индивидуально в порядке предварительной записи, уточнили в министерстве.





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