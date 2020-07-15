Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Новый учебный год в Казахстане начнется в дистанционном формате. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Первая четверть начнется в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ", - сказал глава МОН.

При этом он отметил, что по заявлению родителей учащихся начальных классов, при наличии условий, будет предоставлена возможность функционирования дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.

В дальнейшем, в зависимости от устойчивого снижения уровня заболеваемости населения, будет осуществляться постепенный переход школ к комбинированному и штатному форматам обучения с соблюдением санитарных требований", - сказал Аймагамбетов.

Он также проинформировал, что обучение в вузах и колледжах преимущественно будет организовано в дистанционном режиме.

Традиционный формат будет по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики, и в отдаленных колледжах с малым контингентом с усилением санитарного режима", - уточнил глава МОН.

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