В Академии гражданской авиации пояснили результаты непрохождения проверки МОН

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Причиной непрохождения Академией гражданской авиации проверки МОН стало то, что проверяющие не учли международные требования в области гражданской авиации, принятые Казахстаном. Об этом заявили в Академии, передает Kazakhstan Today.

Основной причиной непрохождения проверки Академии является недостаточное количество остепененных преподавателей по направлениям авиационной инженерной подготовки", - напомнили в АГА.

При этом в ведомстве отметили, что, в соответствии со статьей 3 закона РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", если международным договором, ратифицированным Казахстаном, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим законом, то применяются правила международного договора.

Министерством образованиям данная норма не учитывается", - заявили в Академии.

В ведомстве также пояснили, что основными требованиями ИКАО являются не наличие ученых степеней, а наличие сертифицированных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации инструкторов, имеющих соответствующий подтвержденным сертификатом уровень квалификации. Это способствует обеспечению безопасности полетов, источником которых является уровень квалификации авиационного персонала.

В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК инициирован законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон РК "Об образовании", направленных на придание Академии статуса высшего специализированного учебного заведения, что позволит соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов в РК", - заключили в Академии.

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