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В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы

16.12.2022, 14:57 8396
В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы
Фото: МИИР РК
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы для казахстанских детей, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Отечественные предприятия легкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы", - проинформировали в ведомстве.



Ранее в Министерстве просвещения Казахстана предлагали обсудить новые требования к школьной форме.
 

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В Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа"

15.12.2022, 15:17 13691
Повышение качества образования является приоритетной задачей государства
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства утвержден пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа".

Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования", - сообщается в тексте документа.


Сообщается, что на реализацию национального проекта из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в период 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2 606 596 055 тысяч тенге (2023 год - 499 999 715 тысяч тенге, 2024 год - 1 038 388 534 тысячи тенге, 2025 год - 1 068 207 806 тысяч тенге).

Подчеркивается, что повышение качества образования является приоритетной задачей государства.

В Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года поставлена задача по созданию благоприятных условий и среды для обучения детей", - подчеркивается в тексте документа.


Отмечается, что наиболее актуальным вопросом в сфере среднего образования остается вопрос дефицита ученических мест, в особенности в крупных городах.

За годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тысячи (с 9 тысяч до 7,6 тысячи), в основном за счет сокращения обучающихся в малокомплектных школах в неперспективных населенных пунктах и закрытия этих школ. Контингент достиг 3,7 млн обучающихся, из которых 2,2 млн - в школах городов, 1,5 млн - в школах в сельской местности", - отмечается в документе.


В 2022 году текущий дефицит ученических мест составляет 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.

Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти региона (Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент), где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.

Кроме того, 710 действующих школ имеют большой износ. Также 177 школ расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет, функционируют 239 саманных, 69 деревянных, 5 камышитовых школ, в приспособленных зданиях расположены 40 школ.

По состоянию на 1 ноября 2022 года, согласно данным Национальной образовательной базы данных, в стране 37 школ (или 0,54% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) признаны аварийными, в 142 школах (или 2,06% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) ведется трехсменное обучение.

Ранее сообщалось, что Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа".
 

Для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка

13.12.2022, 10:23 25846
Для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка
Фото: Depositphotos
Претенденты смогут предоставлять сертификат о сдаче экзамена по госязыку QAZAQ RESMI TEST
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В приказ о некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" планируют внести изменения в части необходимого минимального уровня знаний государственного языка претендентами на стипендию.

Претендент на присуждение международной стипендии "Болашак" предоставляет официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, либо официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST (КАЗАХ РЕСМИ ТЕСТ) о сдаче экзамена по государственному языку с уровнем B1 и выше в системе онлайн тестирования QAZAQ RESMI TEST (КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ), разработанной на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан с указанием ID (АЙДИ) номера претендента, наличия Quick Response (Квик Респонс) штрих-кода для проверки подлинности данного сертификата и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz", - говорится в предлагаемой редакции.


QAZAQ RESMI TEST - официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.

Тест разработан с учетом академических требований и его планируется широко использовать в других направлениях. Также при АГУ запущены подготовительные платные курсы для желающих подготовиться к тесту", - сообщается в сравнительной таблице.


Дополнено 13.12.2022, 12.50

Также "Болашак" расширяет список льготных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах, информирует пресс-служба Центра международных программ.

С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" по льготным условиям.

По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.


Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.

Подчеркивается, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий.

Также для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0.

Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и др.

Отмечается, что по условиям программы "Болашак" государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.

Напомним, в Казахстане студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых.
 

В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул

12.12.2022, 16:44 29726
В Минпросвещения прокомментировали слухи о сокращении школьных каникул
Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан опровергли слухи о том, что следующий учебный год начнется с 20 августа.

В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы пишут о том, что 20 августа станет официальным началом учебного года в Казахстане согласно новому нормативно-правовому акту, который пока находится на рассмотрении, информирует stopfake.kz.

Сроки каникул, а также начала и завершения учебного года в государственных школах не меняются. Каникулярный период остается прежним, то есть количество учебных дней не увеличится, а период каникул не уменьшится. Всего казахстанские школьники учатся 175 дней. Суммарная продолжительность каникул и выходных дней составляет 190 дней (за исключением високосного года)", - сообщили в министерстве.


Отмечается, что проект обсуждаемого документа предоставляет право международным и пилотным школам при согласии попечительских советов регулировать общие сроки учебного года.

Ранее представители данных школ выступали за предоставление возможности самостоятельно определять сроки обучения и каникулярного периода. Но даже при этом международные и пилотные школы (которых в стране очень мало) ограничены установленным количеством учебных (175), а также выходных и каникулярных (190) дней. То есть о сокращении каникул речь не идет. Еще раз отмечаем, что сроки обучения и каникул для государственных школ действуют в рамках утвержденных норм. Текущий учебный год начался 1 сентября и будет завершен 31 мая, после начнутся каникулы", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило сроки школьных каникул.
 

Средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году вырастет до 320 тысяч тенге

09.12.2022, 18:25 44366
Также в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, сообщает пресс-служба акимата города.

На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - заявила она.


Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.

Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - сообщила Асем Нусупова.


Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения.

В частности, оплата труда врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%, младшего медперсонала - на 18%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 350 тысяч тенге, среднего медперсонала - 205 тысяч тенге", - добавила она.


Ранее сообщалось, что Ералы Тугжанов поручил обеспечить своевременную выплату зарплаты педагогам и не допустить необоснованного роста цен на СЗПТ.
 

Арман Кашкинбеков назначен президентом Национального центра госэкспертизы

09.12.2022, 15:24 45791
Арман Кашкинбеков назначен президентом Национального центра госэкспертизы
Фото: Миннауки РК
Ранее Кашкинбеков занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" назначен Арман Кашкинбеков, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Председатель комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.

Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру университета Вандербилт, США, по стипендиальной программе "Болашак" .

Трудовую карьеру начал в 1998 году в университете Вандербилт, США, в котором поработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиааналитика.

  • С 2000 по 2019 годы работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.
  • В 2019-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд науки".
  • В 2020-2021 годах являлся главой по устойчивому развитию в программе развития ООН.
  • С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.
 

Минпросвещения определило сроки школьных каникул

07.12.2022, 16:15 57991
Минпросвещения определило сроки школьных каникул
Учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул определило Министерство просвещения. Соответствующий приказ размещен на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах составит:

1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);
2-я четверть - 8 недель, зимние каникулы - 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);
3-я четверть - 10 недель, весенние каникулы - 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);
4-я четверть - 10 недель.

В 1-х классах также остаются дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).

При этом по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть предусмотрен альтернативный срок обучения с началом не ранее 20 августа и завершением не позднее 3 июня.
 

Дети оказались вне учебного процесса: состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов

07.12.2022, 13:47 59326
Дети оказались вне учебного процесса: состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов
Мажилисмены требуют привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и их введение в эксплуатацию
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопиющий случай срыва учебного процесса вследствие ремонтно-восстановительных работ новой школы № 11 села Даулет Талгарского района Алматинской области возмутил депутатов.

Социальные сети наполнены съемками самого настоящего развала школы! Как оказалось, инженерно-геологические исследования и строительно-монтажные работы, проведенные с грубейшими нарушениями норм и правил, привели новую школу в аварийное состояние! В результате в настоящее время уполномоченным органом для 700 детей школьного и дошкольного возраста предложено онлайн-обучение. Однако фактически дети остались вне непрерывного образовательного процесса, так как качество интернета не позволяет обеспечить полноценный онлайн-доступ к учебным платформам", - заявила в своем депзапросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра депутат от партии AMANAT Жанна Тельпекбаева.


По ее словам, в зоне аналогичного риска находятся еще несколько школ региона.

Мажилисмены предлагают:

  1. Привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и введение их в эксплуатацию.
  2. Усилить контроль за качеством строительства и его прозрачностью.
  3. При возникновении подобных ситуаций обеспечить устойчивое покрытие территории интернетом для обеспечения доступа школьников к образовательным платформам.

Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают.

Ситуацию в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.

В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.

Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

 

Шестилеток не имеют права отчислять из детского сада - Минпросвещения

06.12.2022, 17:57 62566
Шестилеток не имеют права отчислять из детского сада - Минпросвещения
Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Никаких законодательных норм для того, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчисляли из дошкольной организаций, нет, заявила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадилдаева.

На уровне нормативных правовых документов четко и предельно ясно закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если ему исполняется 6 лет в январе или в феврале. Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа месяца для освоения программы, а далее ребенок принимается в 1-й класс", - говорится в информации.


По словам Жумадиловой, ранее этот вопрос отдельно рассматривался на совещании с региональными управлениями образования и находится на контроле.

При возникновении любых вопросов министерство готово дать необходимые пояснения, и просим тщательно подходить к озвучиваемой информации", - подчеркнула Жумадилдаева.  

 

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