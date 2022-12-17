В Астане презентовали пилотный проект единой школьной формы

Повышение качества образования является приоритетной задачей государства

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане постановлением правительства - В Казахстане постановлением правительства утвержден пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа".





Целью пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования", - сообщается в тексте документа.





Сообщается, что на реализацию национального проекта из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в период 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2 606 596 055 тысяч тенге (2023 год - 499 999 715 тысяч тенге, 2024 год - 1 038 388 534 тысячи тенге, 2025 год - 1 068 207 806 тысяч тенге).





Подчеркивается, что повышение качества образования является приоритетной задачей государства.





В Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года поставлена задача по созданию благоприятных условий и среды для обучения детей", - подчеркивается в тексте документа.





Отмечается, что наиболее актуальным вопросом в сфере среднего образования остается вопрос дефицита ученических мест, в особенности в крупных городах.





За годы независимости сеть школ по стране сократилась на 1,4 тысячи (с 9 тысяч до 7,6 тысячи), в основном за счет сокращения обучающихся в малокомплектных школах в неперспективных населенных пунктах и закрытия этих школ. Контингент достиг 3,7 млн обучающихся, из которых 2,2 млн - в школах городов, 1,5 млн - в школах в сельской местности", - отмечается в документе.





В 2022 году текущий дефицит ученических мест составляет 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.





Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти региона (Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент), где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.





Кроме того, 710 действующих школ имеют большой износ. Также 177 школ расположены в зданиях со сроком эксплуатации более 70 лет, функционируют 239 саманных, 69 деревянных, 5 камышитовых школ, в приспособленных зданиях расположены 40 школ.





По состоянию на 1 ноября 2022 года, согласно данным Национальной образовательной базы данных, в стране 37 школ (или 0,54% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) признаны аварийными, в 142 школах (или 2,06% от общего числа дневных общеобразовательных государственных школ) ведется трехсменное обучение.



