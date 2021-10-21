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В Казахстане 86,4% детей обучаются в штатном режиме

20.10.2021, 14:32 14797
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова сообщила, что в Казахстане в этом учебном году 86,4% детей обучаются в штатном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В штатном режиме на сегодняшний день обучаются 86,4% детей, в смешанном формате - 11,6%, и по заявлению родителей на дистанционном обучении находятся 0,6% детей", - сказала Шолпан Каринова.

 
Также, отметила представитель МОН, на этой неделе продолжается проведение СОР в школах, на следующей неделе по всем основным предметам пройдут СОЧ, оценки по итогам первой четверти будут выставляться на следующей неделе. Осенние каникулы начнутся 1 ноября и продляться до 7 ноября.
 
По ее словам, в текущем году в 30% школ учебный процесс организован в одну смену, в 68% школ - в 2 смены и в 2% школ, где имеется большой контингент детей и дефицит ученических мест - учебный процесс организован в 3 смены.
 

Как мы ранее говорили, в стране имеются переуплотненные школы с дефицитом ученических мест (трехсменные школы). По решению данного вопроса ведется большая работа - по поручению главы государства до 2025 года будут построены тысячи школ. Только в этом году, согласно плану, будут введены 200 новых школ", - отметила первый вице-министр образования и науки.

 
В этом учебном году, по ее словам, для того чтобы разгрузить смены по школам, предоставлено право каждой школе организовать комбинированное обучение с выведением отдельных предметов или часов по предметам на дистанционный формат. Школы данной возможностью пользуются, в основном это школы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской и Туркестанской областей.
 
Кроме того, по ее словам, в этом году учебный процесс будет организован с учетом восполнения потери знаний, допущенной в прошлых годах.
 
Как сообщалось ранее, министр образования науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов заявил о том, что уже в этом году будут введены 200 новых школ.
 

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Первая школа искусств откроется в Алматинской области

18.10.2021, 13:57 55783
Первая школа искусств откроется в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ОКТЯБРЯ - В Кербулакском районе Алматинской области откроется школа искусств, в которой смогут заниматься 300 детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новая школа рассчитана на 50 мест в смену, а значит, за день в ней смогут позаниматься около 300 детей. В школе искусств есть художественные классы, фортепиано, кобыз, домбра, баян и танцевальная студия. Также предусмотрен актовый зал на 100 мест, оборудованный современной техникой. 
 
Школа искусств станет первым объектом, где дети смогут развить свой творческий потенциал.
 
В целом в Кербулакском районе проводится активная работа по реализации программы "Нурлы жер", инициированной главой государства Нурсултаном Назарбаевым. 
 
В частности, ведется строительство 5-этажного жилого дома на 40 квартир в селе Сарыозек и строительно-монтажные работы 50 частных домов. Данные дома будут переданы гражданам, зарегистрированным в очереди на жилье. В приоритете будут многодетные, малоимущие семьи и люди с ограниченными возможностями.
 
Кроме того, в районе открылись комплекс детско-юношеской спортивной школы, спортивный комплекс центрального военно-спортивного клуба, 98 спортплощадок, 39 спортивных залов и 8 пристроенных спортивных залов. В общей сложности насчитывается 147 спортивных объектов.
 

О возможностях образования для иностранных студентов рассказали на форуме выпускников вузов КНР

17.10.2021, 12:11 80569
О возможностях образования для иностранных студентов рассказали на форуме выпускников вузов КНР
Фото: forpost-sz.ru
НУР-СУЛТАН. 17 ОКТЯБРЯ - На форуме выпускников вузов КНР одна из учредителей Общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" Альбина Дауленова рассказала о правительственных грантах от КНР, о своем опыте обучения в системе университетского образования Китая для иностранных студентов, в том числе учащихся из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Не секрет, что китайское правительство уделяет огромное внимание образованию в стране и, кроме самих граждан республики, у иностранцев также есть обширные возможности для обучения. Ежегодно правительство выделяет огромные бюджетные средства для привлечения в Китай иностранцев с целью дальнейшего сотрудничества между государствами как в образовательной, так и в любой другой сфере. В современном мире Китай занимает особое место в международных отношениях. В связи с этим очень сильно возросла роль специалистов и менеджеров, владеющих китайским языком. Около 500 университетов и институтов Китая ежегодно открывают свои двери для студентов-иностранцев. Возможностью получить высококачественное высшее образование в Китае пользуется около 30 тысяч иностранных студентов из 170 стран мира", - сообщила в ходе своего выступления Альбина Дауленова, отметив, что "является не только мамой двух детишек, но и учредителем общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР".

 
По информации Дауленовой, "система университетского образования в Китае полностью подконтрольна правительству страны, но при этом учебные заведения не лишены некоторой автономности. Каждый ВУЗ может самостоятельно выбирать себе программу обучения, что является кардинальным отличием китайской системы от казахстанского образования. Сами же ступени высшего образования идентичны нашим. В Китае есть знакомые всем нам степени бакалавра, магистра, аспиранта и доктора наук. Для поступления в китайское высшее учебное заведение обязательно нужно иметь аттестат о среднем образовании".
 

Вы можете попасть в китайские вузы как по программам обмена студентами (в случае, если у казахстанского вуза есть договоренность с китайской стороной - ярким примером такого вуза является Евразийский национальный университет имени Гумилева), так и собственными силами, оставив соответствующую заявку в вузах КНР. Образовательные гранты правительства Китая дают возможность обучаться совершенно бесплатно. Такая программа полностью компенсирует студентам оплату за учебу, проживание и медицинскую страховку. Абитуриент, поступивший по гранту, получает единовременное пособие на обустройство в чужой стране. Кроме того, ему ежемесячно выплачивается стипендия, которую он может тратить по своему усмотрению. Величина стипендиальных выплат варьируется от направления, по которому учиться студент и, как правило, варьируется в пределах $500-700", - пояснила представитель ОО.

 
Дауленова дала ряд рекомендаций для тех, кого интересует "вопрос: а как получить этот грант? Для получения правительственного гранта поступившему нужно заполнить заявление, скачать его можно на официальных сайтах грантовой программы Китайской Народной Республики. Далее абитуриент собирает пакет необходимых документов и отправляет его вместе с заявлением через посольство Китая или министерство образования своей страны. Но нужно знать, что не все вузы республики участвуют в правительственной программе. Ознакомиться со списком включенных в нее высших учебных заведений можно на сайте правительства. Некоторые университеты принимают документы на обучения по гранту на 3 года. В таком случае все необходимое отправлять надо сразу по адресу вуза. Анкеты и на правительственные гранты в Китае заполняются, как на английском, так и на китайском языке. Говоря о том, как подать заявку на правительственный грант в Китае, важно упомянуть и о сроках отправки документов. Высылать их нужно не позднее февраля-марта. Уведомление о зачислении на курс или отказе абитуриент получает уже в конце весны или в начале лета".
 
По словам спикера, "получить гранты китайского правительства не так уж и сложно, главное - соответствовать ряду условий. Успеваемость должна быть хорошей, приветствуется наличие дополнительных наград: например, я писала научные работы и участвовала на олимпиадах, что мне очень помогло. Для всех без исключения претендентов действуют следующие требования:
 
- нужно подходить по возрастной категории, например, для поступления на бакалавриат - до 25 лет. До 35 лет - для магистратуры, а до 45 лет - для докторантуры;
 
- хорошее физическое и психическое здоровье;
 
- гражданство любой страны, кроме Китая;
 
- отсутствие проблем с законом;
 
- абитуриент должен иметь диплом, полученный в своей родной стране.
 
Подавать документы сразу можно в несколько университетов. Так абитуриент повысит свои шансы на поступление. Бывает и так, что одобрят заявку сразу несколько университетов, - тогда можно выбирать наиболее интересный для себя вариант". 
 

Конфуций говорил: "В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других". Я лично ни капли не жалею, что когда-то выбрала эту страну, и уверена, что китаисты еще в будущем всех удивят!" - заключила соучредитель Общественного объединения.

 

Детскими садами планируется охватить 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет - Бауыржан Байбек

14.10.2021, 16:57 111484
МАНГИСТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева продолжает поездки по регионам. Сегодня он ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За 9 месяцев в регионе исполнено 27% из 872 мероприятий, запланированных до 2025 года. Возведено 809 тысяч квадратным метров жилья, построено и отремонтировано 28 школ, создано 22 тысячи новых постоянных рабочих мест. 
 
Как отметил Бауыржан Байбек, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" особое внимание уделяется обеспечению детей дошкольным образованием. Так, к 2025 году детскими садами планируется охватить в регионах 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет, а также обеспечить полную оцифровку порядка постановки на очередь.
 

В Мангистауской области с начала года уже открыто 18 дошкольных учреждений. В ходе поездки посетил открытый за счет частных инвестиций детский сад Hadiya в ауле имени Сайына Шапагатова Тупкараганского района. С воспитателями обсудили вопросы улучшения социальных условий для преподавателей, строительства жилья для молодых семей, обеспечения сельских округов качественной питьевой водой и другие вопросы", - написал Байбек на своей странице в Facebook.

 
Далее в селе Акшукур Бауыржан Байбек осмотрел новый спортивный комплекс "Сулеймен", где для молодежи стали доступны секции борьбы, дзюдо, каратэ, художественной гимнастики, плавания и др. 
 
В целом, по словам первого зампреда партии, в рамках предвыборных обещаний уже в этом году в регионах открылись более 127 тысяч спортивных секций, возобновлена работа свыше 22 тысяч детских кружков. Заработная плата тренеров-преподавателей повысилась в 1,5 раза, а к 2023 году увеличится в 2 раза. 
 
В этот же день на внеочередной конференции новым председателем областного филиала партии Nur Otan был избран Нурлан Ногаев. 
 

Перед руководством филиала поставлены задачи по качественному исполнению предвыборных обязательств партии в каждом районе и городе, активизации работы фракций и общественных советов, а также повышению эффективности решения проблем населения через общественные приемные партии", - сказал первый зампред Nur Otan.

 
По информации пресс-службы партии, в ходе поездки Бауыржан Байбек в онлайн-формате также обсудил ход реализации предвыборных обещаний в западных регионах страны: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.
 

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