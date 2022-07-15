В Казахстане начался прием документов для поступления в вузы

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане 154 тысячи абитуриентов сдали Единое национальное тестирование в 2022 году. Из них около 76% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает Министерство науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стоит отметить, что второй год подряд тестирование проводится в электронном формате.

По итогам тестирования пороговый балл набрали более 130 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 67% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тысячи тестируемых, или 33% от их числа.

Средний балл ЕНТ составил 66 баллов. Максимальный балл - 139 баллов. 3179 поступающих набрали свыше 120 баллов.

В этом году абитуриентам предоставлена возможность пройти тестирование два раза и использовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта лучший результат. Принятые меры снизили уровень стресса абитуриентов при подготовке к сдаче ЕНТ.

Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут).

Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ было продлено еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году их количество увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек", - отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.

Условия для абитуриентов создаются не только во время самого тестирования, но и до его начала. Впервые в этом году было запущено бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. Также в течение учебного года до начала ЕНТ при поддержке образовательных центров проводились бесплатные онлайн-уроки.

Кроме того, впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление получали не только участники ЕНТ, но и их родители или законные представители. А за проведением тестирования родители могли наблюдать в прямом эфире. Данная возможность предоставляется пятый год подряд", - отметила Гульжан Джарасова.

Отметим, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 318 заявлений. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.