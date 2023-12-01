В Казахстане намерены законодательно ограничить использование сотовых телефонов в школах

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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге, - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге, информирует пресс-служба Акорды.





Как сообщил министр, с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры - на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тысяч тенге до 350 тысяч тенге, в национальных вузах - с 228 тысяч тенге до 400 тысяч тенге. Кроме того, сокращен дефицит мест в студенческих общежитиях в 3 раза - с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года.









Также, по данным, представленным Касым-Жомарту Токаеву, усиливается институциональная роль Национальной академии наук. Приступил к работе Национальный совет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тысяч тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями.





Касым-Жомарту Токаеву рассказали о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Гумилева. Министерством разрабатывается модель цифрового университета. Студентам предоставлен доступ к глобальной образовательной онлайн-платформе Coursera, 40 тысяч обучающихся уже получили сертификаты. Подчеркивается, что 100 приоритетных курсов платформы доступны на казахском языке.





В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.



