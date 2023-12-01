30.11.2023, 12:40 5301
В Казахстане намерены законодательно ограничить использование сотовых телефонов в школах
По словам депутата, ребенок может использовать мобильный телефон во время перемен
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества", которым предлагается ограничить использование сотовых телефонов в школах.
Еще одна проблема, возникшая у учителей, - отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - цитирует zakon.kz депутата.
Аймагамбетов также рассказал, в каких случаях и в каких целях можно будет использовать сотовые телефоны.
Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее", - цитирует tengrinews.kz мажилисмена.
Он добавил, что телефоны могут понадобиться для учебных целей, например, если педагог захочет использовать какое-то обучающее мобильное приложение.
Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И тогда учитель может позволить использовать мобильные телефоны, для того чтобы работать по каким-то инновационным методам. То есть в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", - заявил депутат.
Напомним, ранее в ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
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27.11.2023, 11:38 22576
Тринадцать педагогов с поддельными дипломами работали в школах Акмолинской области
Фото: kursovik.kz
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области обнаружила в школах региона тринадцать учителей, работавших по поддельным дипломам, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В частности, в школе Атбасарского района по поддельному диплому работала учителем биологии гражданка К. По данным прокуратуры, женщина использовала фальшивый документ для участия в программе "С дипломом в село". Таким образом, в 2021 году мошенница получила от государства по программе 4,9 миллиона тенге помощи.
Аналогичной схемой воспользовались еще 12 "специалистов" в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Госпрограмма "С дипломом в село" работает с 2009 года и предусматривает получение льготных кредитов и безвозмездные пособия молодым специалистам, которые приехали работать в сельскую местность.
В настоящее время органами уголовного преследования по всем 13 случаям проводятся следственные мероприятия", - сообщили в прокуратуре.
В июле в Алматинской области выявили более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами. Еще 9 липовых педагогов обнаружили в Мангистауской области Также более 100 учителей с фальшивыми дипломами уволили в Кызылорде.
16.11.2023, 18:05 64061
В Казахстане общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился более чем в три раза
Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге, информирует пресс-служба Акорды.
Как сообщил министр, с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры - на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тысяч тенге до 350 тысяч тенге, в национальных вузах - с 228 тысяч тенге до 400 тысяч тенге. Кроме того, сокращен дефицит мест в студенческих общежитиях в 3 раза - с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года.
Также, по данным, представленным Касым-Жомарту Токаеву, усиливается институциональная роль Национальной академии наук. Приступил к работе Национальный совет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тысяч тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Гумилева. Министерством разрабатывается модель цифрового университета. Студентам предоставлен доступ к глобальной образовательной онлайн-платформе Coursera, 40 тысяч обучающихся уже получили сертификаты. Подчеркивается, что 100 приоритетных курсов платформы доступны на казахском языке.
В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят в 2 раза.
03.11.2023, 11:21 123841
Как получить средства из ЕНПФ для оплаты образования - Миннауки разработало правила
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и образования РК подготовило проект правил использования средств из Накопительного пенсионного фонда для оплаты образования.
Утвердить прилагаемые правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования", - говорится в приказе ведомства, размещенном на портале "Открытые НПА".
В документе говорится, что получатель целевых накоплений должен самостоятельно получать из ЕНПФ информацию о доступной сумме целевых накоплений, в том числе через интернет-ресурс фонда. Для этого ему необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП и открыть свой личный кабинет, после чего заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования с указанием номера специального счета, доступной суммы и цели использования.
Использование целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования допускается на цели:
- оплаты образовательных услуг организации образования, включая зарубежную организацию образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);
- пополнения образовательного накопительного вклада, внесение в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования;
- частичного или полного погашения задолженности по образовательному кредиту.
Для получения выплат необходимо заключить:
- договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования, включая зарубежную организацию образования;
- либо договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником;
- либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений.
Наличие у получателя целевых накоплений технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования не является основанием для отказа в получении и использовании целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования.
Сведения о зарегистрированном у уполномоченного оператора заявления на выплату поступают в ЕНПФ в течение 2 (двух) рабочих дней.
Далее ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит сумму целевых накоплений уполномоченному оператору, который зачисляет ее на специальный счет получателя целевых накоплений, открытый уполномоченным оператором.
Получатель целевых накоплений выбирает цели, определенные пунктом 5 настоящих правил, и прикрепляет документы, подтверждающие целевое использование выплат целевых накоплений, предусмотренные пунктом 11.
Документами, подтверждающими целевое использование выплат целевых накоплений из ЕНПФ являются:
- договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор составлен на иностранном языке);
- документ на оплату образовательных услуг или договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе в соответствии с законом о ГОНС;
- либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений, зарегистрированный в едином реестре договоров образовательного накопительного страхования в соответствии с законом о ГОНС.
После того как документы представлены, уполномоченный оператор обязан перечислить выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов по их целевому назначению.
Перечисление выплаты целевых накоплений для оплаты образования осуществляется безналичным способом.
Если получатель не предоставил необходимые документы, выплаты, находящиеся у уполномоченного оператора, должны быть возвращены в ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поступления на специальный счет.
При недостаточности целевых накоплений из ЕНПФ для оплаты образования используются собственные средства получателя целевых накоплений.
Уполномоченные операторы предоставляют в ЕНПФ на ежемесячной основе сведения о принятых и одобренных заявлениях на выплаты, а также информацию о целевом использовании выплат целевых накоплений", - подчеркивается в документе.
Банки-участники и страховые организации-участники тоже обязаны ежемесячно отправлять в ЕНПФ и оператору в сфере государственной образовательной накопительной системы информацию о целевом использовании выплат.
Ранее вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал, на что дети по достижении совершеннолетия смогут потратить средства, накопленные в Национальном фонде.
Также в правительстве пояснили, как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты.
23.10.2023, 11:15 184156
Осенние каникулы: сколько дней отдохнут казахстанские школьники
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских школах на следующей неделе начинаются каникулы.
По графику, утвержденному Министерством просвещения РК, осенью казахстанские школьники отдохнут 7 дней - с 30 октября по 5 ноября. Если добавить к этим дням субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, то в общей сложности выйдет 9 дней.
Напомним также, что 25 октября в Казахстане отмечается национальный праздник - День Республики, в связи с чем среда будет выходным днем.
В августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул, однако родители и педагоги выразили возмущение тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. В результате в нынешнем году было принято решение вернуть начало летних каникул на 25 мая.
18.10.2023, 11:19 210461
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения подготовило пилотный проект по предоставлению бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах с помощью Цифровой карты семьи.
Как будет действовать система получения ваучеров
Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile.
Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей.
Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания. Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляются по идентификационным картам или другим альтернативным способом идентификации учащегося, применяемым в школьной столовой", - говорится в документе.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник.
После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования.
Право на получение ваучеров имеют:
- дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
- дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что школьников в Алматинской области кормили просроченным на 2 года йогуртом.
10.10.2023, 12:30 259516
В Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба - глава Минпросвещения
Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После заседания правительства министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что в начале сентября в Атырауской области более 150 девочек не посещали школу из-за запрета ношения хиджаб
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что ни одна девочка в Казахстане не пропускает занятия в школах из-за конфликта религиозных взглядов родителей и требований по школьной форме, сообщает inform.kz.
Школа рассчитана для того, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. Данная проблема сейчас исчерпывается до конца, полностью. Родители начинают понимать, что первая задача школы - это получение качественного образования и воспитания. Мы не должны путать одно с другим. В данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам по количеству учеников, носящих платок, у меня на руках нет. По предоставляемой мне информации, таких учеников нет", - цитирует zakon.kz Гани Бейсембаева.
Напомним, президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана.
Прения по поводу ношения хиджаба в школах не раз разгорались в соцсетях, однако Министерство просвещения Казахстана каждый раз заявляло, что в школах разрешена только школьная форма. В то же время ведомство пытается решить вопрос, как охватить образованием девочек, которых не пускают в школу из-за запрета носить хиджаб.
10.10.2023, 11:30 260796
В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят еще в 2 раза, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов.
В этом году увеличился на 50% размер стипендии студентов колледжей. До 2025 года будут повышены стипендии еще в 2 раза", - сообщил он.
Также, по его словам, для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта "Жас маман" из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге.
В экономически развитых странах являются приоритетными вопросы развития системы подготовки кадров и повышения качества профессионального технического образования. В декларации ООН это отнесено к целям развития тысячелетия. Согласно общемировой практике вхождение молодежи в рынок труда и получение первой профессии гарантируется государством. Примером является Германия, успех экономики которой основан на дуальной системе обучения. У нас для выпускников 9-го класса предусмотрено бесплатное обучение в колледжах по востребованным специальностям", - заявил глава правительства.
Он также отметил, что за 3 года увеличен объем соответствующего госзаказа на подготовку кадров.
Если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в текущем году их число выросло до 133 тысяч. Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ", - добавил он.
Алихан Смаилов заявил, что Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами, палатой "Атамекен" следует разработать дорожную карту по модернизации технического и профессионального образования.
В ней должны быть отражены меры в разрезе отраслей с учетом прогнозирования спроса на кадры, развития производства, инфраструктуры. Следует проработать вопросы выделения госзаказа на краткосрочное обучение, разработки автоматизированной системы его размещения по принципу одного окна", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, Министерству труда, палате "Атамекен" совместно с отраслевыми госорганами нужно ускорить внедрение цифровой платформы национальной системы квалификаций, реестра образовательных программ колледжей.
Акиматам следует проработать вопросы определения опорных колледжей и отраслевых кластеров подготовки, повышения квалификации и сертификации кадров. В них должны быть объединены ресурсы отраслевых ассоциаций работодателей, базовых предприятий, профильных колледжей. С этой целью надо продолжить реализацию программы "Жас маман" для дооснащения государственных колледжей современным оборудованием", - добавил глава правительства.
Напомним, в Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей.
05.10.2023, 12:59 301341
Президент поставил точку в нашумевшем вопросе о ношении хиджаба в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов высказался по поводу ношения хиджаба в школах Казахстана.
Согласно Конституции Казахстан - светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной. Школа - это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения - это выбор и частное дело каждого гражданина. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет и у него сформируется собственное мировоззрение", - сказал Токаев.
По его словам, самое главное - воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям.
Содержание слова "светскость" очень глубокое. Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", - отметил глава государства.
Напомним, прения по поводу ношения хиджаба в школах не раз разгорались в соцсетях, однако Министерство просвещения Казахстана каждый раз заявляло, что в школах разрешена только школьная форма. В то же время ведомство пытается решить вопрос, как охватить образованием девочек, которых не пускают в школу из-за запрета носить хиджаб.
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