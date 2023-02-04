В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

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Нью-Йорк. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным сетям с целью защиты их психического здоровья.





Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16 лет", - цитирует политика РИА Новости .





Стюарт добавил, что никогда еще не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения.





Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - резюмировал он.





Напомним, вчера в ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.





Дети теряют память, зрение и речь из-за длительного использования смартфонов. Им сложно самостоятельно мыслить, воспринимать длинные тексты, обращать внимание на окружающий мир", - заявил сенатор.





По его словам, неправильно противопоставлять гаджетизацию и современные технологии. В связи с этим депутат предложил родительским комитетам в школах и детских садах, а также общественным организациям активно рассказывать о вреде кибермании.





Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что компьютеризация обучения привела к ухудшению зрения казахстанских школьников. Результаты медосмотров, проведенные в разных регионах страны, показывают, что на первом месте находится патология органов зрения (в 2021 году ее диагностировали у 60 490 школьников, в 2020 - у 22 795 школьников). Основными причинами ухудшения зрения, по мнению Тугжанова, являются приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения - увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов, чрезмерные информационные нагрузки через социальные сети мобильных устройств, нарушение гигиены зрения и несоблюдение зрительного режима.





По мнению профессора неврологии Рината Гимранова, развитие цифрового аутизма - обратный эффект беспрепятственного доступа к массиву информации.





Он перечислил признаки развития цифрового аутизма:





чрезмерная привязанность к смартфону, браслету, лэптопу и интернету, постоянное стремление заглянуть в Сеть не затем, чтобы узнать конкретную информацию, а по привычке - это уже явные проявления сформировавшейся зависимости. Семья не общается друг с другом, а смотрит в гаджеты;

постоянная потребность проверять социальные сети. Палец тянется к экрану даже в моменты, когда вы общаетесь с друзьями или родными;

много времени проводите в интернете, теряете контроль за временем, не замечаете его течения;

человеку комфортнее общаться в мессенджерах, чем в реальности, лицом к лицу. Причем использование программ для переписки превалирует даже над звонками по телефону;

легко отказываетесь от общения с человеком, если ради этого требуется подстраиваться под особенности его характера, образа жизни. Другими словами - неприемлемо на шажок выйти из собственной зоны комфорта;

не испытываете эмпатии (сопереживания). Неспособны определить, что чувствует человек без конкретных указателей (эмодзи или слов) в определенной ситуации, не испытываете потребности понимать чужие эмоции;

люди становятся легко заменимы. Вы не испытываете неприятных эмоций, если приходится прервать с кем-то отношения, так как его легко заменить другим человеком;

в быту, повседневной жизни происходит мало запоминающихся событий, нет каких-то увлекательных, интересных дел.





При этом люди склонны отрицать наличие проблемы. Чтоб доказать правоту, близким можно установить на гаджет приложение, которое ведет учет времени пользования девайсом. Объективные цифры могут оказать на человека вразумляющее действие.





Последствия





Главная проблема развития цифрового аутизма - это потеря уровня интеллекта, мозг как бы перестает соображать. Человек глупеет, теряя связи с обществом, отработанный навык взаимодействия с окружающими людьми. Часть нейронов просто перестает быть задействована в регулярной работе головного мозга, а потому за ненадобностью деградирует, отмирает", - пишет ученый.





Второе негативное последствие, и наиболее распространенное, - чувство одиночества. Находя большое количество общения в сети, мы теряем его в реальной жизни. Это приводит не просто к исчезновению умения общаться вживую, но и к возникновению постоянного чувства неудовлетворенности собой и общением.





В большинстве случаев люди, активно поддерживающие взаимоотношения через социальные сети, практически не способны общаться на том же уровне, встретившись вживую.



