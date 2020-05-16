В Казахстане определен список самых востребованных вузов

На участие в Национальном рейтинге востребованности вузов в 2020 году подали заявки 89 вузов. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19, некоторые организации образования не смогли в полном объеме представить необходимые данные и, соответственно, принять участие в рейтинге. Тем не менее в 2020 году в рейтинге зарегистрировано 1939 образовательных программ, что в два раза больше, чем в год старта рейтинговых исследований НААР/IAAR. Это показывает, что Национальный рейтинг востребованности вузов НААР/IAAR становится все более авторитетным и востребованным в Казахстане", - сообщается на официальном сайте главы правительства РК.

Лидером рейтинга среди казахстанских вузов стал Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева. На втором месте Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина. Третье место занял Карагандинский государственный технический университет.

В список лучших вузов Казахстана вошли: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Казахский национальный аграрный университет, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Алматинский технологический университет.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства