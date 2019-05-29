В Казахстане планируют осуществить передачу колледжей в доверительное управление - МОН РК

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы дальнейшего развития технического и профессионального образования (ТиПО), передает Kazakhstan Today.

Докладывая о перспективах развития системы технического и профессионального образования, министр образования и науки Куляш Шамшидинова сообщила, что по проекту "Бесплатное ТиПО для всех" обучаются 199 тыс. человек. За последние 3 года приобретено оборудования на 3,7 млрд тенге. В Казахстане работает 821 колледж. 71% госколледжей осуществляет подготовку специалистов технического профиля, 67% частных колледжей - специалистов гуманитарно-экономического профиля.

Для получения эффективных результатов по обеспечению рынка труда высококвалифицированными кадрами планируется осуществить передачу колледжей в доверительное управление. Уже 150 производственных лидеров в различных секторах экономики проявили интерес к участию в данном процессе.

"Для привлечения работодателей в процесс подготовки кадров необходимо создавать условия для бизнеса путем упрощения кредитных и налоговых процедур, а также готовить специалистов в соответствии с реальными потребностями рынка труда", - сказала К. Шамшидинова.

Кроме того, планируется развивать дуальное образование через стимулирование предприятий путем возмещения их расходов на производственное обучение.

Министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев доложил о разработке современных профстандартов. По его словам, к 2025 году на рынке труда ожидаются значительные изменения, среди которых повышение квалификационных требований.

Дополнительная потребность в кадрах, по оценкам, составит более 573 тыс. человек, предполагается увеличение числа средне- и высококвалифицированных рабочих мест", - проинформировал Б. Сапарбаев.





Для решения потребностей рынка труда в кадрах до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов, которая будет формировать спрос на востребованные для экономики кадры.

Для обеспечения потребностей рынка труда квалифицированными трудовыми ресурсами разработано 106 профстандартов, в которых отражены требования работодателей к знаниям, навыкам и компетенциям работников. В текущем году планируется разработать и принять 480 профстандартов и 38 отраслевых рамок квалификаций по 12 приоритетным отраслям.

Кроме того, для дальнейшего развития системы квалификации разрабатывается Дорожная карта по развитию Национальной системы квалификаций до 2025 года.

Заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова отметила, что для развития технического и профессионального обучения важно применять несколько направлений, включая развитие дуального образования и совершенствования процессов управления колледжами, улучшение материально-технической базы колледжей в соответствии с современными требованиями. Кроме того, необходимо проработать вопросы привлечения бизнеса в развитие ТиПО, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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