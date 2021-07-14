В Казахстане приём документов для присуждения образовательных грантов стартует с 16 июля

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Приём документов для участия в конкурсе присуждения образовательных грантов в казахстанских вузах начнётся 16 июля, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Прием документов для участия в конкурсе присуждения образовательных грантов начнется с 16 июля. Он будет осуществляться электронно. В целях защиты здоровья абитуриентов и их родителей, в вузах также будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать абитуриентов посредством видеосвязи," - сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным МОН Казахстана, поступающие могут участвовать в конкурсе с одним из двух результатов ЕНТ, который проходил в период с 6 мая по 1 июля.

Если абитуриент является обладателем "Алтын белгі" либо награжденным знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию, то он обладает преимущественным правом при равенстве баллов. Аналогичное преимущество есть и у победителей олимпиад и спортивных соревнований. Для того, чтобы такие достижения были учтены, при подаче документов необходимо прикрепить копии подтверждающих документов. При наличии международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, заявитель указывает наименование международного языкового сертификата, балл и прикрепляет электронный сертификат," - дополнили в МОН РК.

Сообщается, что в этом году при распределении образовательных грантов Министерство образования и науки впервые выделило квоты и для социально уязвимых слоев населения. Теперь дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше шансов для получения гранта.

Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп, предусмотрен 1% образовательных грантов," - проинформировали в МОН Казахстана.

Претендовать на гранты в национальных вузах смогут абитуриенты, набравшие не менее 65 баллов по итогам ЕНТ. "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" - не менее 60 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов. При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов.

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