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В Казахстане разработали требования к школьной форме

09.06.2022, 14:52 5676
В Казахстане разработали требования к школьной форме
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Министерство образования и науки РК разработало проект приказа "О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног", - говорится в документе.

 
На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.
 
Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
 
Отмечается, что органы управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей школьной формы. Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.
 
Органы управления образования также рекомендуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.

Ранее в Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы.
 

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Азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе

09.06.2022, 15:40 5166
МОСКВА. 9 ИЮНЯ - Азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов. 

 
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
 

Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.

 

В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы

08.06.2022, 15:53 9196
В Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Министерство образования ищет пути и варианты, чтобы включить в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением из-за ношения хиджабов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
 

Казахстан - это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями. Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу", - напомнила глава комитета. 

 
Она подчеркнула, что в министерстве решают вопрос о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением. 
 

Речь идет не о хиджабах, некоторые слышат то, что хотят услышать. Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Самое главное - это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей", - пояснила Каримова. 

 
Она отметила, что вопрос формы не может решаться на основе эмоций.
 

В обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства", - заявила Каримова.

 

Новый предмет появится в школах Казахстана

07.06.2022, 18:23 13711
Новый предмет появится в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане с 1 сентября 2022 года внедрят новый школьный предмет "Патриотизм и глобальные компетенции", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предмет будут изучать в 5-11-м классах. Он должен научить детей этике, основам медиаграмотности и финансовой грамотности", - сообщает пресс-служба Минобразования. 

 
В 5-9-м классах в рамках этого предмета школьникам прочитают курсы "Добропорядочность и этика", "Экологическая культура", "Гражданственность и патриотизм", ОБЖ, "Медиаграмотность". В 10-11-м классах добавляются "Основы предпринимательства" и "Финансовая грамотность".
 
В Минобре подчеркнули, что после этих курсов дети должны будут научиться:
 
  • оценивать глобальные события, их причины и последствия аналитически;
  • быть независимыми, но уметь работать и в команде, и поодиночке;
  • рассматривать важные проблемы с личной, региональной, национальной и глобальной точек зрения и понимать взаимосвязь между ними;
  • критически оценивать информацию и аргументировать свою позицию;
  • относиться с эмпатией к нуждам и правам других людей.
 

В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса

07.06.2022, 14:45 14906
В школах Казахстана английский язык начнут изучать с третьего класса
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В школах Казахстана дети будут изучать английский язык только с третьего класса, так как это более эффективно. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проведя исследования и анализ, мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведем работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребенок изучал только один язык - казахский, то есть сначала научился читать и писать на своем родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем - английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в 1-м классе будет русский и государственный язык, а английский так же - с третьего класса", - отметил глава МОН РК в интервью порталу Nur.kz

 
По словам министра, с точки зрения методологии это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были, поэтому МОН планирует внедрить эту практику, сообщает Kazpravda.kz.
 

Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями", - цитирует Zakon.kz президента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадину Тыныбаеву.

 
Также, по ее словам, в новом учебном году будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах - в следующем учебном году.
 
Уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это будет способствовать повышению математической грамотности обучающихся.
 
Изменения коснулись и предмета "Художественный труд", он разделен на два предмета: "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".
 
Кроме этого, одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11-м классах курса под общим названием "Патриотизм и глобальные компетенции".
 
Ранее депутат сената Мурат Бактиярулы раскритиковал ситуацию в сфере образования Казахстана.
 

В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс

06.06.2022, 17:26 18291
В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане за два месяца поступило более 250 тысяч заявлений для приема детей в первый класс. Из них 70,5% детей выбрали обучение на государственном языке, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2022 года. Для удобства граждан услуга автоматизирована, и прием документов проводится через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать в традиционном бумажном формате. 
 

Прием документов идет в штатном режиме. Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Мангистауской (91,0%), Кызылординской (91,5%), Жамбылской (82,2%) и Атырауской (80,1%) областях", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

 
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.
 

Нарушений на референдуме не зарегистрировано - МВД

05.06.2022, 14:50 22201
Нарушений на референдуме не зарегистрировано - МВД
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Каких-либо нарушений во время проведения республиканского референдума в Казахстане на данный момент не зарегистрировали, заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент личный состав работает в усиленном режиме. В целом по стране обстановка стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - цитирует "Хабар 24" Атыгая Арыстанова. 

 
По его словам, согласно законодательству на органы внутренних дел в период проведения референдума возложены обязанности по обеспечению охраны общественного порядка. 
 

Буквально до того, как завезти бюллетени, все избирательные участки были проверены на безопасность, в том числе и на пожарную", - добавил председатель Комитета административной полиции МВД РК в ходе онлайн-телемарафона.

 

Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике

03.06.2022, 12:51 30491
Казахстан попал в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завоевали 5 медалей и вошли в тройку лидеров на 22-й Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной 1 серебряная и 4 бронзовые медали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Республику на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11-х классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.
 
В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая 2022 года. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
 

Только недавно наши школьники завоевали 8 медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Впервые участвовали во Всемирной гимназиаде во Франции и также вошли в тройку лидеров. Отметим, что Азиатская олимпиада по физике считается одной из самых сложных олимпиад. И мы обошли даже те страны, которые традиционно считаются лидерами в мировых предметных олимпиадах. Помимо пяти медалей, наши школьники завоевали две почетные грамоты", – сообщил заместитель Республиканского научно-практического центра "Дарын" Нурлан Жумагелди.

 
Как отметили в МОН, победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике (IPhO).
 

Какие требования выдвинут к детским садам для получения госзаказа

03.06.2022, 12:42 29536
Какие требования выдвинут к детским садам для получения госзаказа
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Министр науки и образования Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал о требованиях, которые выдвинут к детским садам для получения госзаказа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр сообщил, что подготовлен приказ, которым усиливаются требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа.
 
Основные пункты: 
 
1. Введено требование по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов.
 
2. Введено требование по соблюдению норматива типовых штатов по работающим воспитателям. 
 

То есть, к примеру, отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Не более 25", - пояснил Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

 
3. Обязательная установка видеокамер.
 
4. Полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов.
 
5. Соответствие требованиям пожарной безопасности.
 
6. Управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа.
 

При этом для нивелирования коррупционных рисков такой мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников", - подчеркнул глава МОН.

 
7. Управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам. 
 

Теперь будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов. И сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка. Следовательно, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители. Follow the quality (контроль качаства. - Прим. ред.). По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", - объяснил он.

 
Аймагамбетов также напомнил, что министерство работает по четырем основным направлениям:
 
1. Возвращение лицензирования.
 
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
 
3. Повышение потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
 
4. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.
 

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