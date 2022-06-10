В Казахстане разработали требования к школьной форме

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Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног", - говорится в документе.
На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.
Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
Отмечается, что органы управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей школьной формы. Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.
Органы управления образования также рекомендуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.
Ранее в Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы.