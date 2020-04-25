В Казахстане стартовал онлайн-прием заявок на участие в ЕНТ

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовал онлайн-прием заявок на участие в едином национальном тестировании, передает Kazakhstan Today.

Заявления для участия в ЕНТ принимаются до 10 мая онлайн на сайте ent2020.testcenter.kz ", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что благодаря новому формату подачи заявления отменена необходимость предоставления документов на бумажном носителе.

Стоит отметить, что согласие на сбор и обработку персональных данных лиц, не достигших 18 лет, дают их законные представители", - уточнили в ведомстве.

Для технической поддержки работает Call-center Национального центра тестирования по номеру 8 800 080717. Также можно направить письмо в службу поддержки info@testcenter.kz.





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