В Казахстане стартовал онлайн-прием заявок на участие в ЕНТ

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовал онлайн-прием заявок на участие в едином национальном тестировании, передает Kazakhstan Today.
Заявления для участия в ЕНТ принимаются до 10 мая онлайн на сайте ent2020.testcenter.kz", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.
Отмечается, что благодаря новому формату подачи заявления отменена необходимость предоставления документов на бумажном носителе.
Стоит отметить, что согласие на сбор и обработку персональных данных лиц, не достигших 18 лет, дают их законные представители", - уточнили в ведомстве.
Для технической поддержки работает Call-center Национального центра тестирования по номеру 8 800 080717. Также можно направить письмо в службу поддержки info@testcenter.kz.
Ранее сообщалось, что из ЕНТ уберут задания за четвертую четверть 11 класса.
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