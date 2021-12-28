В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое

Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
ЕНТ (в июне) для выпускников школ 2022 года будет бесплатным. Так было всегда, таким и остается. А сдача ЕНТ для поступающих в ВУЗ на коммерческой основе платно - это, к слову, тоже не новость. Здесь вопрос в увеличении стоимости. С 2012 по 2021 год стоимость платного ЕНТ составляла-2242 тенге, а с 2022 года-5640 тенге", - написал на своей странице в Instagram Руслан Емелбаев.
Также он пояснил причины повышения цен на ЕНТ в Казахстане. По словам директора Национального центра тестирования, "в эпоху информационных технологий самое главное - обеспечить безопасность информации. Исходя из этого возникает необходимость организации единой цифровой экосистемы (процесс регистрации-тестирования-оценки) и специальной закрытой VPN-сети для компьютерного тестирования".
Руслан Емелбаев сообщил, что вырученные средства пойдут на аренду пунктов для проведения ЕНТ (компьютеры, камеры, устройства идентификации Face ID, офисные, медицинские, санитарные оборудования и др.).
По его словам, большое внимание уделяется содержанию вопросов ЕНТ. В связи с этим растут требования и к разработчикам тестов. Соответственно, повышение заработной платы разработчиков тестовых заданий, экспертов и членов апелляции также является нормальным явлением. Также предусмотрена матрица организации апелляции.
Таким образом, платежи, которые вы совершаете, расходуются по своему назначению. Поэтому надеемся, что вы все правильно взвесите и с пониманием воспримете тот факт, что рост цены обусловлен вышеизложенными обстоятельствами", - отметил он.
Ранее сообщалось, что бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане.