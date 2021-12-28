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В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое

27.12.2021, 16:36 3196
В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В Казахстане стоимость платного ЕНТ увеличилась вдвое и составила 5640 тенге. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЕНТ (в июне) для выпускников школ 2022 года будет бесплатным. Так было всегда, таким и остается. А сдача ЕНТ для поступающих в ВУЗ на коммерческой основе платно - это, к слову, тоже не новость. Здесь вопрос в увеличении стоимости. С 2012 по 2021 год стоимость платного ЕНТ составляла-2242 тенге, а с 2022 года-5640 тенге", - написал на своей странице в Instagram Руслан Емелбаев.

 
Также он пояснил причины повышения цен на ЕНТ в Казахстане. По словам директора Национального центра тестирования, "в эпоху информационных технологий самое главное - обеспечить безопасность информации. Исходя из этого возникает необходимость организации единой цифровой экосистемы (процесс регистрации-тестирования-оценки) и специальной закрытой VPN-сети для компьютерного тестирования".
 
Руслан Емелбаев сообщил, что вырученные средства пойдут на аренду пунктов для проведения ЕНТ (компьютеры, камеры, устройства идентификации Face ID, офисные, медицинские, санитарные оборудования и др.).
 
По его словам, большое внимание уделяется содержанию вопросов ЕНТ. В связи с этим растут требования и к разработчикам тестов. Соответственно, повышение заработной платы разработчиков тестовых заданий, экспертов и членов апелляции также является нормальным явлением. Также предусмотрена матрица организации апелляции.

Таким образом, платежи, которые вы совершаете, расходуются по своему назначению. Поэтому надеемся, что вы все правильно взвесите и с пониманием воспримете тот факт, что рост цены обусловлен вышеизложенными обстоятельствами", - отметил он.

 
 

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О новых правилах приема педагогов рассказал Аймагамбетов

24.12.2021, 15:51 9656
О новых правилах приема педагогов рассказал Аймагамбетов
Фото: westernjournal.com
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - О новых правилах приема педагогов на работу сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Теперь прием на работу будет осуществляться посредством конкурса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев. Сразу отмечу - изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу", - сообщил в своем Facebook Асхат Аймагамбетов.

 
По словам Аймагамбетова, ранее четкой регламентации не было, и директор школы единолично принимал решение о том, кого принимать на работу и по каким показателям.
 

В ряде регионов фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы. Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы.

 
В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам", - написал Асхат Аймагамбетов.
 
Как сообщили министр образования, при трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка.
 
По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.
 
Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.
 
В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.
 
Субъективизм сводится до минимума.
 
Кстати, еще мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить 3 балла, за негативную лишиться 5 баллов.
 
Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе. Правилами предусмотрено обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.
 
Важно отметить, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Нацквалтест и далее уже в школе получить самую первую категорию "Педагог".
 
Отмечу, что допускается прием на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на 8 часов по одному предмету. А также распределение вакантных должностей при наличии не менее 8 часов среди педагогов данной организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных 9 и более часов по одному предмету.
 
Принятые правила обсуждались с педагогической общественностью, с экспертами, директорами школ, методистами, руководителями управлений образования и представителями других организаций образования. Данные меры направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение качественного отбора кандидатов на должность педагога.
 
 

В Акмолинской области состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования

19.12.2021, 11:28 36996
Фото: УВП Акмолилинской области
КОКШЕТАУ. 19 ДЕКАБРЯ - В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Шортандинском районе Акмолинской области с участием акима состоялось открытие кабинета поддержки инклюзивного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в пресс-службе акимата Шортандинского района, кабинет открылся в общеобразовательной школе №1 поселка Шортанды Шортандинского района.
 
В приветственном слове аким района Бауыржан Малгаждаров отметил необходимость организации для детей с особенностями развития.
 

Согласно индивидуальной программе развития, в кабинете будут обучать 26 детей, из них 3 обучающихся на дому и 5 учащихся коррекционного кабинета получат возможность воспитываться в общих группах наравне со сверстниками и получать необходимую индивидуальную поддержку каждый день без отрыва от общеобразовательного процесса", - сказал спикер.

 
Коллектив организации состоит из дефектолога, педагога-психолога, координатора по инклюзивному обучению, социальных педагогов и ассистентов, готовых оказать психолого-педагогическую коррекционно-развивающую работу с детьми с особыми образовательными потребностями, также консультационную поддержку родителей.
 
К слову, такие кабинеты также открыты в Астраханском, Есильком и других районах региона. 

 

В Нур-Султане построили 7 новых школ

16.12.2021, 15:28 62121
В Нур-Султане построили 7 новых школ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В столице построили еще 7 школ на 20 тысяч ученических мест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего в текущем году было построено 15 школ, которые позволили создать 40 тысяч ученических мест. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает официальный сайт столичного акимата.
 

Завершили строительство еще семи школ. Только данные учебные заведения позволяют создать более 20 тыс. ученических мест. К примеру, посетили инновационную школу нового формата BINOM SCHOOL. Охват новой пятиэтажной школы составляет 4 тыс. учащихся (в 2 смены). Обучение в данной школе совершенно бесплатное. В учебном заведении функционируют кабинеты робототехники, кинозал, коворкинг-зоны для учителей и детей, телестудия, смарт-классы, мастерские по резьбе металла и дерева, TedxBinom, Speaking Club, большая библиотека, игровые комнаты и т.д. Одним из главных преимуществ школы BINOM является то, что созданы все условия для детей с особыми потребностями. Двери новых школ откроются уже с 3 четверти обучения". 

 
За счет новых школ количество трехсменных учебных заведений сократилось на 5, также снят вопрос с переуплотненным режимом в 10 школах, сообщил Кульгинов. 
 
По его словам, количество людей в столице ежегодно растет. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. 
 

Ежегодно число первоклассников также превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25 тыс. учащихся. Для того чтобы обеспечивать ученическими местами, также решать вопросы школ с трехсменным и переуплотненным режимом необходимо строить в городе не менее 10 школ ежегодно", - отметил Кульгинов. 

 
По его словам, в следующем году планируется построить 16 школ. Всего в рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 70 школ. 
 

В строительство школ также привлекаем частные инвестиции. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется потребность в учебных заведениях", - написал Кульгинов.

 
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в городе построят 8 новых государственных школ. 
 
Так, в настоящее время в городе ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8 263 места. На ближайший период запланировано строительство еще 4 государственных школ на 3500 мест, 11 новых корпусов на 4400 мест, а также совместно с частными инвесторами проведение реновации 4 школ с увеличением их проектной мощности и открытие 5 частных организаций на 6 тыс. мест. 
 

Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане

09.12.2021, 12:42 160542
Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ проводят в Казахстане
Фото: телеканал КТК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Крупные образовательные центры республики Казахстан запустили бесплатные онлайн-уроки для подготовки выпускников школ к единому национальному тестированию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 8 декабря вплоть до начала ЕНТ крупные республиканские образовательные центры будут в прямом эфире проводить бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ по каждому предмету, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования. 
 

Qazbilim – будет проводить занятия в прямом эфире на казахском языке ежедневно на канале YouTube Qazbilim.tv в 20.00 (по времени Нур-Султана). Educon Dostyk – каждый вторник в 19.00 на казахском языке, а в 20.00 на русском языке в прямом эфире на канале YouTube Dostyk Bilim. Zerdeli – каждый вторник и четверг в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Zerdeli.kz. Sabaq online – каждую субботу в 15.00 в прямом эфире на канале YouTube Sabaq online. Samga – в пятницу в 20.00 в прямом эфире на канале YouTube Samga online. Daryn online – каждый вторник, среду, четверг и пятницу в 18.00 в прямом эфире на канале YouTube Daryn online", -проинформировали в наццентре.

 
При этом отмечается, что трансляция уроков будет сохранена.
 

В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию

06.12.2021, 18:36 231687
В Казахстане около 80% детсадов не прошли аттестацию
Фото: kubnews.ru
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане около 80% детских садов, в которых был проведен государственный контроль, не прошли аттестацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Министерства образования и науки, первыми новый вид контроля, введенный МОН в этом году, прошли 77 детских садов. Подавляющее большинство из них (60 дошкольных организаций) не прошли аттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.
 

Поскольку детские сады находятся в ведении акиматов, ранее у нас не было каких-либо механизмов контроля за работой дошкольных организаций. Однако с учетом обращений граждан нами было принято решение о необходимости внедрения и проведения таких проверок. В итоге мы выявили многочисленные нарушения. Речь идет и об условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах", - сообщила сегодня на аппаратном совещании МОН председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

 
Она отметила, что при выявлении нарушений, будь это вузы или детские сады, МОН предоставляет организациям образования достаточное количество времени для их устранения. 
 

По итогам госаттестации детским садам предоставляется не более одного года на устранение нарушений и приведение образовательной деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Местным исполнительным органам необходимо взять работу детских садов на особый контроль", - отметила Кобенова.

 
В пресс-службе также сообщили, что госаттестация детских садов будет проводиться посредством профилактического контроля один раз в пять лет, независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности. Госаттестация внедрена для внешнего контроля и установления порядка в деятельности организаций образования, а также в целях повышения качества образовательных услуг.
 
В случае выявления несоответствий организации образования получат определенные рекомендации. Но административное дело при этом не возбуждается, а значит, не будет и административных наказаний. Напротив, проверяющие будут разъяснять организациям образования порядок устранения нарушений, пояснили в МОН.
 

Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы

03.12.2021, 18:29 299592
Отделы образования экономят средства местных бюджетов, переуплотняя классы
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Переуплотненность классов в некоторых случаях продиктована желанием отделов образования сэкономить средства местных бюджетов, заявил глава Министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава МОН РК на своей странице в Facebook, создание качественной инфраструктуры для организаций образования - одна из центральных тем в поручениях главы государства по развитию образования, озвученных на заседании НСОД. Президент поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение земельных участков для строительства 1000 школ. Также поручено обеспечить исполнение норматива, предусматривающего открытие новых школ при строительстве жилых районов.
 

Речь идет не только о вопросе удобства для детей и родителей, но и о безопасности. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на проблему с нарушениями действующих норм наполняемости классов. В последнее время данный вопрос является актуальным. Если, с одной стороны, переуплотненность классов связана с дефицитом ученических мест и является вынужденным решением, то, с другой - обнаруживаются прецеденты, продиктованные желанием отделов образования на местах сэкономить средства местных бюджетов. Хотя принятие такого решения в целях экономии негативно отражается на качестве обучения, что наглядно демонстрирует исследование PISA, не говоря и о других не самых лучших последствиях", - отметил глава МОН в сообщении.

 
По словам Аймагамбетова, президент дал задание при разработке Типовых проектов школ уделить больше внимания соответствию инфраструктуры и материальной базы количеству школьников.
 

Это значит, что количество мест в столовых, предметных кабинетах и спортзалах должно быть достаточным. К сожалению, у нас имеется практика, когда проекты заказывают местные управления строительства и при этом многие важнейшие для образовательного процесса аспекты остаются неучтенными. Поэтому, исходя из того, что в каждом классе, согласно школьной программе, еженедельно должны проводиться 3 урока физкультуры, количество спортзалов должно быть достаточным. Сейчас же во многих школах имеющихся спортзалов не хватает, поэтому учителя вынуждены одновременно проводить уроки сразу для нескольких классов", - сообщил он.

 
По информации министра образования, аналогичные задачи поставлены в отношении всей материально-технической базы. Особое внимание президент уделил вопросу обеспечения безопасности обучающихся школ, колледжей и вузов. Для этого поручено разработать единые требования к системам безопасности в организациях образования, включающие наличие специализированной службы охраны с заключением договора на 3 года. 
 
Отдельно глава государства остановился на вопросах досуга детей и создания условий для их дополнительного образования. 
 

Правительству поручено ограничить передачу дворцов школьников, музыкальных школ, государственных детских садов, организаций дополнительного образования в частный сектор. Для системного решения указанной проблемы теперь в рамках поручения президента музыкальные и художественные школы, дворцы школьников будут оставаться в госсобственности и служить во благо детей", - отметил глава МОН в соцсети.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы детские сады возвращают в госсобственность.
 
Также напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе VI заседания НСОД заявил, что должны быть единые требования к безопасности в образовательных учреждениях Казахстана.
 

В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

25.11.2021, 13:01 542808
В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения
Фото: terabyte-club.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщает управление образования города Нур-Султана.

 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.
 
 

Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям

25.11.2021, 11:50 500798
Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям
Фото: www.metroguiltypleasures.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК. 
 
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. 
 
Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие. 
 

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. 


 

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