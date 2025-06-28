27.06.2025, 11:13 6601
В Казахстане в 2025 году зарубежные вузы откроют 10 филиалов
Число иностранных студентов выросло до 30 тыс. человек
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане в 2025 году, сообщил на совместном заседании палат парламента министр финансов РК Мади Такиев.
По информации Минфина, в 2024 году в стране были открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов.
Также министр рассказал, что число иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, выросло до 30 тыс. человек.
Кроме того, в прошлом году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%.
Ранее сообщалось, что первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат. В сентябре в Астане начнет свою работу филиал МГИМО.
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26.06.2025, 15:00 12401
Абитуриенты колледжей смогут подать заявки на поступление через eGov.kz
При оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абитуриенты колледжей теперь смогут подать заявки на поступление через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения.
Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", - заявили в НИТ.
Отмечается, что подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Кроме того, важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.
По данным пресс-службы, для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";
- выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы", - добавили в НИТ.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн.
19.06.2025, 17:33 50236
Соцсети желающих учиться в США будут проверять
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, смогут ли казахстанцы поступать в Гарвардский университет в США и что для этого нужно, передает корреспондент агентства.
В мае Министерство внутренней безопасности США заявило, что Гарварду запретят принимать на учебу иностранных студентов.
На сегодня решение по Гарвардскому университету не окончательное. Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание будет сегодня, у них просто еще ночь, оно чуть позже будет. Там будет вынесено какое-то промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов, или отменят это решение, либо приостановят его. Поэтому сейчас это не окончательное решение, паниковать пока рано", - прокомментировал министр.
Если это решение все-таки вступит в силу, специальная комиссия министерства организует перевод казахстанских студентов в другие университеты на такие же специальности.
Саясат Нурбек отметил, что казахстанским студентам, которые уже учатся в Гарварде, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса.
При этом прием заявлений на получение виз в США возобновлен при условии, что власти будут проверять соцсети всех подающих на визу граждан.
Соцсети всех подающих заявления на визу будут проверять на предмет их политических предпочтений, поддержки тех или иных позиций, которые противоречат официальной политике США. Хотел предупредить всех наших студентов, почистите аккаунты, будьте очень внимательны. Потому что официально это уже заявление госдепартамента США", - сообщил министр.
13.06.2025, 11:34 101526
Восемь новых профессий по работе с ИИ появятся в Казахстане
В их числе: инженер по 3D-печати и оператор роботизированных окрасочных систем
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены внедрить восемь новых профессий, включая инженера по 3D-печати и оператора роботизированных окрасочных систем, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время разрабатываются профессиональные стандарты с использованием ИИ для подготовки специалистов в этих отраслях.
Пилотное внедрение состоится уже в этом году в Алматы и Костанае.
Параллельно разрабатываются 60 профстандартов с использованием ИИ, охватывающих 336 профессий в восьми отраслях, включая машиностроение", - заявили в пресс-службе.
Также внедряется программа стажировок на зарубежных предприятиях для повышения квалификации инженерно-технического персонала. 50% программы будет финансировать государство, 50% - предприятия.
Это позволяет перенимать передовой опыт и адаптировать его к условиям Казахстана", - отметили в правительстве.
Кроме того, расширены государственные образовательные гранты, направленные на подготовку специалистов для химической отрасли, в вузах Satbayev University, КазНУ, КазНИТУ и Таразском химико-технологическом колледже.
В рамках программы "Болашак" и прямых международных партнерств осуществляется подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных направлений отрасли, включая автоматизацию, химическую безопасность и экологический мониторинг. В рамках популяризации профессии геолога, формирования будущих кадров для геологической отрасли наблюдается увеличение количества выпускников вузов геологической сферы. Если в 2022 году выпустились 1224 специалиста, то к 2024 году специальность в области горного дела и геологии окончили более 3 тыс. специалистов. Согласно данным Сатпаевского технического университета, по специальности трудоустраиваются 98% выпускников", - подчеркнули в правительстве.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
09.06.2025, 10:31 126896
Когда абитуриенты могут подать документы в вузы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало календарь поступления для абитуриентов на 2025-2026 учебный год.
Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля.
Прием документов в вузы будет осуществляться с 20 июня по 25 августа.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
04.06.2025, 10:46 156091
В Минпросвещения РК рассказали, как устроить ребенка в детский сад
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок комплектования групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год. Кампания продлится до 31 августа.
В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также о Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах", - сообщили в ведомстве.
При получении ваучера необходимо:
1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.
При неподтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.
2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.
При отказе от ваучера очередь аннулируется.
При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в "лист ожидания". При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.
Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть 2 дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.
Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен неполный их перечень, они просрочены либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.
Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.
29.05.2025, 13:10 200971
189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"
Фото: Deposltphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Центра международных программ опубликован список обладателей стипендии "Болашак".
Обладателями стипендии "Болашак" стали 189 казахстанцев.
Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 - в докторантуре, 15 - пройдут профессиональную стажировку в лучших университетах и центрах мира.
Ранее в Конституционном суде разъяснили правила отработки стипендии "Болашак".
23.05.2025, 12:22 260171
Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге по программе "Келешек" казахстанцы смогут получить до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.
Он будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет. Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад AQYL в "Отбасы банке" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). На сегодня это сделали уже 6624 родителя", - рассказали в пресс-службе.
5 способов открыть депозит AQYL
- На портале "Баспана маркет". Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк", затем на "Депозиты". Далее нажать на кнопку "Новый депозит" и открыть AQYL.
- В мобильном приложении "Отбасы банка" Otbasy bank. Для этого нужно в мобильном приложении нажать на кнопку "Мой банк", далее пройти во вкладку "Открыть новый депозит" и выбрать для открытия образовательный вклад.
- В отделениях банка.
- С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке https://hcsbk.kz/ru/network-agents/.
- Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz.
Что делать тем, у кого уже открыт депозиты AQYL в "Отбасы банке"
Если уже открыт депозит AQYL в "Отбасы банке" и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту AQYL.
Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк" и "Депозиты". Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик - для этого достаточно ввести код, который придет в SMS", =- рассказали в пресс-службе.
В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.
Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы "Келешек"
Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах AQYL у своих детей до 31 августа 2025 года, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит AQYL или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит AQYL.
Напомним, 10 января этого года президент подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек". Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году.
23.05.2025, 08:28 260196
Казахстанских школьников поздравили с окончанием учебного года
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всех школах страны проходит единый классный час "Білімім - Отаныма". Глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года, сообщили в пресс-службе ведомства.
За год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 - золото. Впервые в истории национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы - результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене", - подчеркнул министр.
Отдельно он остановился на достижениях педагогов. В этом учебном году впервые в истории сразу два педагога - Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова удостоились звания "Қазақстанның Еңбек Ері".
Вы сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное - качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным", - заявил Гани Бейсембаев.
Важнейшим результатом совместной работы этого года, по его словам, стало усиление защиты прав детей. Государством приняты три ключевых закона.
В завершение министр поблагодарил всех родителей за поддержку, а 217 тысячам выпускников школ и 173 тысячам студентов колледжей пожелал успешного будущего.
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