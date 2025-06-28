В Казахстане в 2025 году зарубежные вузы откроют 10 филиалов

Казахстанским студентам, которые уже учатся в Гарварде, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса

Фото: unsplash.com

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, смогут ли казахстанцы поступать в Гарвардский университет в США и что для этого нужно, передает корреспондент агентства.





В мае Министерство внутренней безопасности США заявило, что Гарварду запретят принимать на учебу иностранных студентов.





На сегодня решение по Гарвардскому университету не окончательное. Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание будет сегодня, у них просто еще ночь, оно чуть позже будет. Там будет вынесено какое-то промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов, или отменят это решение, либо приостановят его. Поэтому сейчас это не окончательное решение, паниковать пока рано", - прокомментировал министр.





Если это решение все-таки вступит в силу, специальная комиссия министерства организует перевод казахстанских студентов в другие университеты на такие же специальности.





Саясат Нурбек отметил, что казахстанским студентам, которые уже учатся в Гарварде, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса.





При этом прием заявлений на получение виз в США возобновлен при условии, что власти будут проверять соцсети всех подающих на визу граждан.





Соцсети всех подающих заявления на визу будут проверять на предмет их политических предпочтений, поддержки тех или иных позиций, которые противоречат официальной политике США. Хотел предупредить всех наших студентов, почистите аккаунты, будьте очень внимательны. Потому что официально это уже заявление госдепартамента США", - сообщил министр.