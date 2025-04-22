В сентябре филиал МГИМО начнет работу в Астане

Обучение будут вести преподаватели МГИМО, а также преподаватели, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК

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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обучение первых студентов и магистрантов филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане начнется уже в сентябре этого года, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.





Как рассказали в Миннауки, "МГИМО-Астана" откроет набор на две программы бакалавриата - "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" (направление "Экономика", код специальности 38.03.01) и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" (направление "Бизнес-информатика", код специальности 38.03.05). Также будут доступны две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" (направление "Экономика", код специальности 38.04.01) и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием" (направление "Системный анализ и управление") код специальности 27.04.03).





Срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл - 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение - на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения. Срок обучения на программах магистратуры - 2 года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения", - проинформировали в ведомстве.





Отмечается, что обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК. Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры - на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации.





В министерстве также добавили, что первоначально "МГИМО-Астана" будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.