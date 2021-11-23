В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан по вопросам повышения качества высшего образования премьер-министр Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", продолжить работу по развитию двухдипломных программ и академической мобильности преподавателей и студентов", - сообщает пресс-служба главы кабмина.

Также премьер-министр отметил, что проводится большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность. Вместе с тем необходимо далее повышать качество подготовки специалистов, внедрять механизмы ответственности вузов за качество подготовки студента.

Закрыты 15 университетов, предоставляющих некачественное образование. Пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов.

Уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей. Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения, а также НПП "Атамекен" активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов.

Глава правительства подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании.

Министерству образования и науки поручено предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования. Совместно с министерствами финансов, нацэкономики и заинтересованными госорганами до 22 ноября текущего года доработать и внести в правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021 - 2025 годы.

Также Мамин дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.