В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

Фото: storyblocks.com
Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов", - отметил министр.
По его словам, в сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций.
Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования. Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками", - отметил Аймагамбетов.
По его мнению, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.
Глава МОН рассказал об основных положениях правил.
Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и соответственно продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации", - уточнил министр.
Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:
– ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;
– ротация проводится в пределах одного населенного пункта;
– ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;
– при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.
Для того чтобы система ротации эффективно функционировала и данные правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг", - подчеркнул Аймагамбетов.