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В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

22.11.2021, 17:01 35020
В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования
Фото: storyblocks.com
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Правила ротации первых руководителей государственных организаций образования зарегистрированы в МЮ РК, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов", - отметил министр.

 
По его словам, в сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций. 
 

Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования. Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками", - отметил Аймагамбетов.

 
По его мнению, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.
 
Глава МОН рассказал об основных положениях правил.
 

Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и соответственно продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации", - уточнил министр.

 
Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:
 
 – ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;
 
 – ротация проводится в пределах одного населенного пункта;
 
 – ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;
 
 – при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.
 

Для того чтобы система ротации эффективно функционировала и данные правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг", - подчеркнул Аймагамбетов.


 

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В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования

19.11.2021, 20:43 92449
В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования
Фото: Grantist.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал об изменении системы финансирования грантов на получение высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр напомнил, что отечественные вузы сейчас финансируются через подушевое финансирование и присуждение грантов.
 
Для того, чтобы получить гранты, абитуриенты участвуют в ЕНТ. После сдачи тестирования абитуриенты подают заявление, выбирают конкретную специальность и принимают участие в конкурсе по присуждению грантов. К примеру, если на определённую специальность выделено 100 грантов, набравшие наиболее высокие баллы с учетом квот 100 абитуриентов по ранжированному списку получают грант для обучения в вузе. Став обладателем гранта, студент выбирает вуз, в котором желает обучаться, и далее выбранный вуз получает финансирование из бюджета для обучения этого студента.
 

Однако проблема в том, что студент, хоть и выигрывает грант, не принимает участия в самой процедуре оплаты. Фактически студент не всегда понимает, что государство оплатило его обучение в вузе благодаря успехам, достигнутым им в школе, а больше воспринимает это как бесплатное обучение. Соответственно, обучаясь "бесплатно", сложно предъявлять требования к вузу. Хотя за годы обучения каждого студента государство платит вузу в среднем около 3,5-4 миллионов тенге", - пишет Асхат Аймагамбетов.

 
Сам же алгоритм оплаты обучения сейчас выглядит следующим образом: с определенной периодичностью вузы отправляют списки студентов и акты для оплаты в министерство. Министерство перечисляет деньги за каждого из обучающихся студентов напрямую на счет вуза. То есть сам студент не вовлечен в эту процедуру.
 

Теперь же глава государства поручил изменить данную систему финансирования. Предполагается, что отныне средства будут начисляться напрямую на специальный (наподобие ЭСКРОУ) банковский счет студента, выигравшего грант, чтобы он самостоятельно платил за обучение. Таким образом, студент видит эти деньги и прямую поддержку государства, а также принимает непосредственное участие в процедуре оплаты своего обучения", - пишет глава МОН.

 
Он подчеркивает, что теперь студент является заказчиком услуг, а не получателем бесплатных услуг, как это казалось ранее. Соответственно как заказчик он вправе требовать предоставления качественного образования. 
 

Разумеется, это положительно отразится на восприятии студентом мер государственной поддержки и повысит его ответственность. Другими словами, увидев расходование миллионов на обучение, студент будет более ответственно относиться как к получению знаний, так и к качеству предоставляемых услуг", - считает министр образования.

 
Асхат Аймагамбетов отмечает, что студент не сможет потратить бюджетные средства на иные цели, кроме оплаты вузу, в котором обучается.
 

Кроме того, данный механизм устраняет коррупционные риски и обеспечивает адресное и максимально прозрачное расходование бюджетных средств. Вполне ожидаемо, что эта мера также усилит конкуренцию в сфере высшего образования. Хотел бы отметить, что такие значимые поручения главы государства направлены на комплексное улучшение всей системы образования. Министерство образования и науки проведет всю необходимую работу для выполнения поставленных задач", - написал в заключение глава МОН РК.

 

Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik

17.11.2021, 19:21 135622
Мессенджер для казахстанских учителей появится на платформе Kundelik
Фото: BTS Digital
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Компания BTS Digital представила новую функцию для личной и групповой коммуникации - чаты, внутри казахстанской образовательной платформы Kundelik, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь пользователи школьного электронного журнала и дневника могут вести переписку между собой в интересах учебного процесса, не выходя из приложения или сайта. Функция реализована за счет интеграции мессенджера Aitu с платформой Kundelik и доступна во всех версиях сервиса", - сообщили в BTS Digital. 

 
Как отметили в компании, в настоящее время большая часть коммуникаций по учебному процессу происходит в разных сторонних мессенджерах. Теперь же с помощью встроенного мессенджера Aitu внутри электронного журнала и дневника всю коммуникацию на школьную тему можно вести внутри самой платформы Kundelik без перехода на сторонние сервисы. 
 

Только представьте, сколько у современного преподавателя сообщений в мессенджере в день от родителей и учеников? Переместив все общение на школьную тему из разных сторонних мессенджеров в наш встроенный мессенджер Aitu, мы концентрируем всю коммуникацию по учебе в одном месте, обеспечивая функциональное удобство, сохранность личного пространства и безопасность данных. Главная цель сотрудничества - это дать больше комфорта всем участникам учебного процесса. Более того, с учетом все еще продолжающейся пандемии, благодаря интеграции Aitu в Kundelik, перейти на дистанционное обучение становится проще и легче", - прокомментировал генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев 

 
На сайте kundelik.kz начать переписку можно выбрав раздел "Чаты" на главной странице сайта после авторизации. В мобильном приложении Кунделика - Kundelik.Mektep - предусмотрена та же возможность обмена сообщениями через кнопку "Общение" в нижнем разделе экрана на главной странице. Внутри самих чатов уже реализован базовый функционал мессенджера. Предварительно доступен весь список контактов, которые уже пользуются Aitu. Как и в других мессенджерах есть обозначения статуса отправки сообщений: например, две серые метки - сообщение отправлено, две синие - сообщение прочитано. 
 

Это не первый опыт компании Kundelik по организации взаимовыгодного сотрудничества и интеграции с образовательными проектами для рынка Казахстана. За этот год был сделан целый ряд интеграций с ведущими казахстанскими проектами и реализованы сервисы для школьного образования с такими компаниями как Документолог, БілімМедиаГрупп, ДарынОнлайн, АлматыКітап и BTS Digital. Большим преимуществом является то, что вся ИТ-инфраструктура проектов: и Kundelik.kz, и Aitu Мессенджер, находится на территории Республики Казахстан и соответствует законодательству Республики Казахстан по информационной безопасности. Весь трафик обоих систем локализован внутри казахстанского сегмента Казнет. Мы думаем это первый шаг в части интеграционных процессов с компанией BTS Digital, и мы со временем будем расширять нашу линейку взаимовыгодных сервисов для пользователей Казахстана, - прокомментировал генеральный директор платформы Kundelik Мухтар Ильясов.

 
BTS Digital является частью экосистемы Aitu, в которую входят Aitu - Платежные решения, BTS Education, Aitu-Dala, Aitu-Sauda, Smart Cities, Impact Lab и Salem Social Media. 
 
Для BTS Digital это первый опыт встраивания мессенджера Aitu в сторонний сервис. Ранее все интеграции продукта происходили в обратном порядке, когда другие коммерческие и государственные сервисы были доступны в Aitu. К примеру, была интегрирована единая система подачи обращений в любой госорган Казахстана eOtinish, сервис проверки ковид-статуса Ashyq и получения для бизнеса QR-кода Ashyq Business, сервис переписи населения Sanaq 2021 и приложение eGov. Также в Aitu можно заказать еду, покупать товары, записываться к врачу и пользоваться другими сервисами. На сегодня Aitu насчитывает более 2,8 миллиона пользователей по всей стране. 
 

Еще два вуза по типу "Назарбаев университета" откроются в Казахстане

16.11.2021, 10:11 155305
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В ходе заседания правительства Республики Казахстан по вопросам повышения качества высшего образования премьер-министр Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аскар Мамин поручил проработать вопросы финансирования по формированию 20 сильных региональных вузов и открытию двух вузов в Петропавловске и Шымкенте по типу "Назарбаев университета", продолжить работу по развитию двухдипломных программ и академической мобильности преподавателей и студентов", - сообщает пресс-служба главы кабмина.

 
Также премьер-министр отметил, что проводится большая системная работа по развитию сферы высшего образования. На законодательном уровне университетам дана академическая и управленческая самостоятельность. Вместе с тем необходимо далее повышать качество подготовки специалистов, внедрять механизмы ответственности вузов за качество подготовки студента.
 
Закрыты 15 университетов, предоставляющих некачественное образование. Пересмотрены квалификационные требования к результатам обучения с проведением среза знаний студентов. 
 

Уровень знаний выпускников должен соответствовать требованиям рынка и работодателей. Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация требуют совершенно новых подходов и навыков. Важно внедрять принцип обучения в течение всей жизни", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения, а также НПП "Атамекен" активизировать работу по актуализации и разработке новых профессиональных стандартов, от которых зависит качество подготовки специалистов. 
 
Глава правительства подчеркнул необходимость развития независимой системы сертификации выпускников, обновления Национального классификатора занятий, законодательной регламентации дистанционных форматов обучения, в том числе в высшем образовании. 
 
Министерству образования и науки поручено предусмотреть в Концепции развития образования до 2025 года конкретные меры и индикаторы по обеспечению качества высшего образования. Совместно с министерствами финансов, нацэкономики и заинтересованными госорганами до 22 ноября текущего года доработать и внести в правительство Дорожную карту по повышению конкурентоспособности вузов на 2021 - 2025 годы. 
 
Также Мамин дал поручение проработать создание единой цифровой платформы науки и высшего образования с конкретными мерами по увеличению объема научных исследований в университетах и активному привлечению молодежи к науке.
 

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