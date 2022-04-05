В Кызылорде уволили более 100 учителей с поддельными дипломами

Фото: kursovik.kz
КЫЗЫЛОРДА. 4 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области уволили 112 школьных учителей с поддельными дипломами об окончании вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прошлого года мы начали работу по выявлению педагогов с фальшивыми дипломами, чтобы очистить кадровые ряды. Мы выявили 112 таких педагогов. Все они уволены. Дальнейшую их судьбу будут решать компетентные органы", - написала на своей странице в соцсетях руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова, сообщает Kazpravda.kz.
По ее словам, педагоги используют не только липовые дипломы о профессиональном образовании, но и различные сертификаты, например об окончании курсов или участии в мастер-классах, а также почетные грамоты ради работы и более высокой зарплаты по итогам аттестации.
В январе - июне прошлого года аттестационная комиссия рассмотрела 863 документа, были выявлены следы подделок документов у 24 учителей. А с июля по декабрь прошлого года были рассмотрены 587 документов, 14 педагогов не смогли доказать их подлинность", - рассказал Касымова.
Она отметила, что за фальшивые документы педагоги лишаются надбавок к зарплате, кроме того, каждый из подобных фактов рассматривается на совещаниях по педагогической этике.
Они бросают тень на достоинство всех работников образования", - подчеркнула глава управления.
В полиции региона подтвердили, что в производстве находится целый список уголовных дел, связанных с изготовлением и использованием поддельных дипломов. По каждому факту идет расследование.
По любому из этих документов нужны экспертизы, и они назначаются, расследования идут", - сообщили в пресс-службе управления полиции Кызылорды.
Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области медсестра с поддельным дипломом проработала почти 10 лет в больнице.