В ЗКО женщина с поддельным дипломом работала в больнице

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Как сообщает Polisia.kz, 37-летняя женщина с 2012 года работала в Жангалинской районной больнице в качестве медсестры, но выяснилось, что диплом о медицинском образовании является поддельным.
Следствие выясняет, кто изготовил фальшивый документ об образовании. Поддельный диплом обнаружила директор ГКП ЦРБ Жангалинского района. Она же сообщила об этом в районный отдел полиции. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК (Подделка или сбыт поддельных документов).
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области медработник подделывал паспорта вакцинации.