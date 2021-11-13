В Туркестанской области медработник подделывал паспорта вакцинации

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ТУРКЕСТАН. 12 НОЯБРЯ - В Туркестанской области работник Казыгуртской районной больницы подозревается в подделке паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация из отдела полиции ДП Атырауской области. В нем указывалось, что жительница Атырауской области оформила в Казыгуртском районе поддельный паспорт вакцинации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Сотрудники районной полиции провели всестороннюю проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили работника Казыгуртской районной больницы, который, пользуясь служебным положением, занимался подделкой и реализацией паспортов. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции.
Данный факт зарегистрировали по статье 385 УК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Проводится досудебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области работники акимата попали под суд за фальшивые паспорта вакцинации.