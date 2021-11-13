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В Туркестанской области медработник подделывал паспорта вакцинации

12.11.2021, 15:47 40366
В Туркестанской области медработник подделывал паспорта вакцинации
Фото: из отрытых источников
ТУРКЕСТАН. 12 НОЯБРЯ - В Туркестанской области работник Казыгуртской районной больницы подозревается в подделке паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация из отдела полиции ДП Атырауской области. В нем указывалось, что жительница Атырауской области оформила в Казыгуртском районе поддельный паспорт вакцинации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

 
Сотрудники районной полиции провели всестороннюю проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили работника Казыгуртской районной больницы, который, пользуясь служебным положением, занимался подделкой и реализацией паспортов. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции. 
 

Данный факт зарегистрировали по статье 385 УК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Проводится досудебное расследование", - проинформировали в ведомстве.

 
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
 
 

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Гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана в субботу

13.11.2021, 09:31 48898
Гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана в субботу
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - В субботу, 13 ноября, на большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке области - туман. 
 
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области - туман. 
 
Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области - туман, днем на севере области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Актюбинской, Костанайской областях ожидаются гололед, низовая метель, на севере Актюбинской, на востоке Костанайской областях усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
 

Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка

12.11.2021, 18:19 205498
Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 12 НОЯБРЯ - Акмолинская область получила Гран-при республиканского конкурса "Государственный язык-символ Независимости", организованного Комитетом языковой политики Министерства образования и науки Республики Казахстан среди молодежи других этносов, посвященного 30-летию независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Конкурс проведен с целью расширения сферы применения государственного языка, повышения интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодого поколения.
 
В онлайн-конкурсе приняла участие молодежь других этносов в возрасте от 21 до 35 лет из 14 областей республики и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, сообщает управление внутренней политики.
 
Как отметили организаторы, на первом этапе конкурса участники представили короткометражные видеоролики, где они рассказали о своих интересах и достижениях в изучении казахского языка, прочитали отрывки из произведений известных казахских поэтов и писателей, в следующем этапе раскрыли тему истории и великих личностей казахского народа, казахской земли и ее регионов, на последнем этапе писали эссе на тему "Меніѕ Тјуелсіз Ќазаќстаным".
 

После обсуждения жюри Гран-при конкурса присуждено Анастасии Ирубаевой, учителю казахского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Арайлы Целиноградского района Акмолинской области", - прокомментировали в комитете языковой политики.

 

Конкурс прошел на высоком уровне, кандидаты из разных регионов приложили максимум усилий. Я очень рада, что стала победителем в сегодняшнем конкурсе. Моя цель - внести свой вклад в будущее страны и укрепить статус государственного языка", - поделилась победительница творческого состязания. 

 
Стоит отметить, что представители Акмолинской области и ранее неоднократно занимали призовые места в республиканских конкурсах.
 

В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

12.11.2021, 18:13 206335
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидается гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области возможен туман, ветер юго-западный, ночью до 5-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юго-западе порывы будут достигать 25 метров в секунду.
 
Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный. Днем на севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области, на северо-западе, севере, востоке ожидаются гололед, низовая метель, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. На севере, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на северо-востоке области возможен туман. На севере ожидается юго-западный ветер, на юго-востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается ветер западный, юго-западный до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-западный. В северной половине области ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.
 

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