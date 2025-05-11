В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты

Торжественные церемонии проведут с 18 по 20 июня

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства





Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.





Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.





Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня.



