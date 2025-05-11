10.05.2025, 17:07 9726

В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты

Торжественные церемонии проведут с 18 по 20 июня
В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.

Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ.
 
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Теги:ШкольникиАттестатВручение

новости по теме

06.05.2025, 13:03 43196

Бывшие студенты военных вузов смогут восстановить учебу через eGov

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, сообщает АО "НИТ".

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги", - подчеркнули в АО "НИТ".


Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";
  • выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
  • выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
  • указать адрес проживания и прикрепить документы;
  • подписать заявку одним из доступных методов подписания;
  • результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

Ранее в Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев.
 
04.05.2025, 10:14 60271

Объем подушевого финансирования для организаций профтехобразования увеличится в 2 раза

Ранее средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составлял 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге
Объем подушевого финансирования для организаций профтехобразования увеличится в 2 раза
Фото: Depositphotos
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования увеличится в 2 раза, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге", - уточнили в правительстве.


Там пояснили, что новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.

Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - говорится в сообщении.


На сегодня в стране осуществляют подготовку кадров 772 колледжа. Контингент составляет всего 556 тысяч студентов, из которых 85% обучаются по гранту, а 65% объема государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.

Государственный заказ будет увеличен по таким направлениям, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, связь, IT, строительство, педагогика и медицина, горнодобывающая и водная отрасли.

Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
 
02.05.2025, 12:10 72306

В Казахстане перенесли дату последнего звонка

Торжественные мероприятия для выпускников пройдут 23 или 24 мая
В Казахстане перенесли дату последнего звонка
Фото: Depositphotos
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ, сообщает пресс-служба в Министерства просвещения РК.

Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая - по решению администрации школ. В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", - заявили в ведомстве.


Также, по данным министерства, в последний учебный день - 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім - Отаныма".


Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года. Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего нашей страны. Каждый полученный результат, каждое усилие - это вклад в общее дело и проявление любви к Родине", - добавили в пресс-службе.


Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года.
 
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Теги:РКпереноспоследний звонок
29.04.2025, 12:02 90171

Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане

Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Фото: Depositpotos
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.

Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:

  • для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
  • для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.

Для учащихся 9-х (10-х) классов:

  1. письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
  2. письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
  3. письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
  4. письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.

Для учащихся 11-х (12-х) классов:

  1. устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
  2. письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
  3. письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
  4. письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
  5. письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
25.04.2025, 08:41 116041

В Казахстане до конца года планируют ввести в эксплуатацию более ста школ

Из них 45% будут расположены в сельской местности
В Казахстане до конца года планируют ввести в эксплуатацию более ста школ
Фото: Минпросвещения РК
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования продолжается активная реализация Национального проекта "Комфортная школа", направленного на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 112 школ на 206 тыс. ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Из них 45% будут расположены в сельской местности. Напомним, что по итогам 2024 года уже введено 105 школ нового формата", - отметили в ведомстве.


Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест.

Национальный проект предусматривает создание условий для равного доступа детей к качественному бесплатному образованию, соответствующему современным требованиям, вне зависимости от места их проживания. Он направлен на укрепление материально-технической базы школ, а также формирование образовательной среды, способствующей раскрытию творческого и интеллектуального потенциала учащихся", - сообщили в министерстве.

 
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Теги:Школыстроительство
21.04.2025, 15:41 143031

В сентябре филиал МГИМО начнет работу в Астане

Обучение будут вести преподаватели МГИМО, а также преподаватели, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обучение первых студентов и магистрантов филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане начнется уже в сентябре этого года, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

Как рассказали в Миннауки, "МГИМО-Астана" откроет набор на две программы бакалавриата - "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" (направление "Экономика", код специальности 38.03.01) и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" (направление "Бизнес-информатика", код специальности 38.03.05). Также будут доступны две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" (направление "Экономика", код специальности 38.04.01) и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием" (направление "Системный анализ и управление") код специальности 27.04.03).

Срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл - 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение - на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения. Срок обучения на программах магистратуры - 2 года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК. Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры - на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации.

В министерстве также добавили, что первоначально "МГИМО-Астана" будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.
 
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21.04.2025, 12:14 145041

Расходы казахстанцев на образование выросли на 12% за год - Finprom

Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал
Расходы казахстанцев на образование выросли на 12% за год - Finprom
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В четвертом квартале прошлого года казахстанские семьи потратили на образование в среднем 24,1 тыс. тенге, на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщает Finprom.

Наибольшая статья трат пришлась на оплату дошкольного образования: 7,4 тыс. тенге на семью в квартал. В среднем по стране - на 15,5% больше, чем годом ранее. Далее следуют расходы на питание учащихся (3,9 тыс. тенге) и оплата высшего образования (3,8 тыс. тенге). В пятерку самых затратных направлений также вошли оплата общего среднего образования (2,6 тыс. тенге) и аренда жилья для студентов (1,5 тыс. тенге)", - сообщает источник.


При этом расходы горожан в секторе в среднем составили 27,6 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство, тогда как расходы сельских жителей - лишь 16,6 тыс. тенге. Разница между ними достигла 39,8%, или 11 тыс. тенге.

Дополнительно семьи в среднем тратили 1 тыс. тенге на репетиторов, 964 тенге на проезд, 766 тенге на профессиональное среднее образование, 641 тенге на разные неформальные курсы, 602 тенге на начальное образование, 229 тенге на школьную форму и 53 тенге на покупку учебников", - говорится в исследовании.


Finprom

Авторы подчеркивают, что речь идет именно об официальной статистике. Между тем, цены в секторе стабильно растут.

По итогам марта текущего года цены на услуги образования в Казахстане увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% в годовом выражении", - сообщает источник.


В разрезе видов дошкольное и начальное образование подорожало на 4,8% за год, среднее - на 7,9%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее - на 10,3%, а образование для взрослых - на 11,3%.

По данным исследования, растет и нагрузка на образовательные учреждения.

Если пять лет назад, в 2018-м и 2019-м учебном году в секторе дошкольного образования на одно учреждение приходилось в среднем 84,3 ребенка, то в 2022-м и 2023-м учебном году - 86,8.

Finprom

Похожая динамика наблюдается и по другим видам образования. В сегменте общего образования в 2018/2019 учебном году на одну школу приходилось в среднем 451,2 ученика, а в 2022/2023 учебном году - уже 487,6. В секторе технического и профессионального образования численность учащихся в среднем на одно учебное заведение выросла с 642,5 до 770,7 человека. В сегменте высшего образования численность студентов в среднем на вуз увеличилась с 4,8 тыс. до 5,3 тыс. человек", - уточняют авторы исследования.


В сфере профтехобразования сократилось само количество учебных заведений: если в 2018/2019 учебном году их было 740, то в 2022/2023 учебном году - уже лишь 711.
 
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Теги:РКОбразованиерасходы
27.03.2025, 19:13 244736

Бектенов поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию технического и профессионального образования

Министерству просвещения совместно с акиматами областей поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий
Бектенов поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию технического и профессионального образования
Фото: primeminister.kz
Павлодар. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил масштабировать опыт региона по развитию технического и профессионального образования и поддержке рабочих профессий, сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечена важность применения инноваций и цифровых решений. Министерству просвещения совместно с акиматами областей на основе опыта Павлодарской области поручено создать профильные альянсы колледжей и предприятий. Вместе с тем квалификации, разработанные в рамках атласа новых профессий Павлодарской области, необходимо внести в классификатор специальностей технического и профессионального, послесреднего образования для получения диплома по завершении обучения", - сообщили в пресс-службе.


Уточняется, что в ходе визита Олжасу Бектенову представили карту востребованных в промышленности региона навыков и компетенций будущих специалистов.

Внимание уделено мерам поддержки молодых кадров, включая вопросы трудоустройства и обеспечения жильем. В рамках развития профессионального технического образования в области внедряется атлас новых профессий, создается альянс колледжей и компании ERG. Кроме того, объявлены масштабные проекты модернизации инфраструктуры, для реализации которых нужна молодежь, обладающая техническими знаниями и стремлением к совершенствованию", - добавили в пресс-службе.


Ранее о системных проблемах в подготовке рабочих рассказал сенатор.
 
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Теги:ПавлодарБектеновВизит

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