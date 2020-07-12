Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - В новом учебном году школьникам разрешат приходить на занятия без специальной формы, передает Kazakhstan Today.

Мы приняли решение по школьной форме. Вы знаете, что существует приказ, который был принят несколько лет назад. От этого приказа мы не отказываемся, я хочу обратить внимание и сделать на этом акцент. Сама школьная форма и требования к школьной форме никуда не уходят. Но мы туда добавляем специальный пункт-примечание, который касается вот такого вот периода - периода ЧП, периода карантина, периода ограничительных мероприятий или форс-мажора. Именно для таких ситуаций и таких периодов мы будет давать возможность, чтобы дети могли приходить в опрятном классическом деловом стиле в организации образования", - сказал на брифинге министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Он пояснил, что данное решение принято именно для этого учебного года.

Многие родители говорят, что они испытывают экономические трудности и что приобретение школьной формы - это дополнительные расходы из бюджета. Поэтому мы для этого учебного года приняли такое решение", - пояснил министр.





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