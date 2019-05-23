В Нур-Султане с 10 июня начнется распределение мест в детские сады

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Управление образования провело презентацию обновленной системы www.e.astana.kz по электронной выдаче направлений и постановке на очередь в детские дошкольные организации города, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления образования Ануар Жангозин сообщил, что данная система работает с 2017 года и на сегодняшний день для родителей оказано более 70 тысяч госуслуг.

В этом году в систему внедрили новые функции с учетом пожеланий и замечаний родителей.

По словам руководителя управления образования Ануара Жангозина, теперь, чтобы поставить ребенка на очередь, не обязательно пользоваться электронной цифровой подписью, так как можно сделать это через смартфон.

Второе новшество системы – исчерпывающая информация по дошкольным организациям: это карта детских садов, паспорт дошкольного учреждения, фотографии и другие сведения, которые позволят родителям выбрать наиболее подходящий детский сад.

В-третьих, не нужно круглосуточно мониторить свободные места в системе. Родителям предоставляется возможность настроить уведомление по конкретному учреждению. Когда появятся свободные места в детском саду, который выбрали родители, они получат уведомления.

"Для родителей особенно важно обеспечение прозрачного функционирования системы. Во-первых, это публичные протоколы выданных направлений и очередности, родитель может просмотреть хронологию выдачи направлений в тот или иной детский сад. Во-вторых, система будет автоматически определять ваш льготный статус: если вы относитесь к льготной категории, система это покажет. И, в-третьих, система работает по технологии блокчейн, что исключает возможность сторонних манипуляций", - сказал Ануар Жангозин.

По его данным, система работает круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть осуществляет непрерывный процесс распределения свободных мест среди заявителей.

Количество мест для комплектования определяется в соответствии с заявками о наличии свободных мест, поступающих от дошкольных организаций. Освободившееся место приходит сначала к первому, кто стоит в очереди. После чего ему дается три рабочих дня на выбор дошкольной организации. На четвертый день, в том случае если место будет не востребовано очередником, оно становится доступным для всех, кто стоит в очереди.

В обновленном виде сайт по распределению мест в дошкольные организации будет запущен 10 июня, тогда же и будет опубликовано 17 тысяч свободных мест, с учетом выпустившихся детей школьного возраста. Это 14 тысяч мест в государственных и частных садах, а также 3 тысячи мест при мини-центрах.

Публикация свободных мест будет осуществляться по годам рождения. 10 июня будут опубликованы места для детей 2016 и 2017 года рождения, 14 июня – для детей 2015 года рождения и 19 июня – для детей 2013 и 2014 года рождения.

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