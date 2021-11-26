В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК.

К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие.

Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие.

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.



