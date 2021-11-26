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В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения

25.11.2021, 13:01 130654
В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения
Фото: terabyte-club.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В связи с ухудшением погодных условий в Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 ноября 2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города переходят на дистанционный формат обучения", - сообщает управление образования города Нур-Султана.

 
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 25 ноября ожидаются низовая метель, гололед.
 
 

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Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям

25.11.2021, 11:50 142183
Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям
Фото: www.metroguiltypleasures.com
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, рассказали в пресс-службе МОН РК. 
 
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. 
 
Из классификатора также исключены такие специальности, как "Лаборант организации образования", "Патентоведение" и дугие. 
 

Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций и с учетом их рекомендаций актуализировали Классификатор специальностей. Теперь помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "Робототехника и встраиваемые системы", "Технология изделий на основе наноматериалов", "Аддитивные технологии производства", "Дистанционно пилотируемая система", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Организация тепличного хозяйства", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн", "Камнеобрабатывающее производство", "Управление недвижимостью", "Управление дестинацией", "Сметное дело в строительстве", "Охрана труда и безопасность технологических процессов" и другие", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова. 


 

В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования

22.11.2021, 17:01 209521
В Казахстане зарегистрированы правила ротации первых руководителей государственных организаций образования
Фото: storyblocks.com
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Правила ротации первых руководителей государственных организаций образования зарегистрированы в МЮ РК, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таким образом, в системе образования появился институт ротации директоров школ, колледжей и детских садов", - отметил министр.

 
По его словам, в сфере образования больше десяти тысяч государственных организаций. 
 

Многие руководители имеют бессрочные трудовые договоры. Немало тех, кто в связи с этим работает в одной организации 10-15 и более лет. Разумеется, среди них есть руководители, которые знают свое дело и вносят ощутимый вклад в развитие школы, колледжа, организации дошкольного или дополнительного образования. Но нужно признать, что есть, к примеру, директора школ, которые, занимая кресло на протяжении 10-15 лет, теряют инициативность, мотивацию и желание развиваться. Если руководитель долгие годы возглавляет одну и ту же организацию образования, это чревато снижением мотивации, отсутствием новых подходов в работе и привыканием к существующему положению вещей со всеми недостатками", - отметил Аймагамбетов.

 
По его мнению, смена организации позволяет внедрять изменения и повышать эффективность руководства.
 
Глава МОН рассказал об основных положениях правил.
 

Во-первых, под ротацию попадают руководители, проработавшие в одной и той же организации образования более 4 или 7 лет. При этом первый руководитель, находящийся на занимаемой должности 4 (четыре) года со дня назначения на должность в данной организации образования, может отказаться от предложенной ротации и соответственно продолжить свою работу в рамках действующего трудового договора. Однако если руководитель работает в данной организации уже более 7 лет, то он подлежит обязательной ротации", - уточнил министр.

 
Во-вторых, предусмотрены следующие условия проведения ротации:
 
 – ротацию проводят управления образования областей и городов республиканского значения;
 
 – ротация проводится в пределах одного населенного пункта;
 
 – ротацию проводят между руководителями организаций одного типа;
 
 – при ротации квалификационная категория первых руководителей, а значит, и получаемая доплата за нее сохраняются до истечения её срока действия.
 

Для того чтобы система ротации эффективно функционировала и данные правила были адекватно реализованы на местах, министерство будет вести мониторинг", - подчеркнул Аймагамбетов.


 

В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования

19.11.2021, 20:43 253882
В РК изменится системы финансирования грантов на получение высшего образования
Фото: Grantist.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал об изменении системы финансирования грантов на получение высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр напомнил, что отечественные вузы сейчас финансируются через подушевое финансирование и присуждение грантов.
 
Для того, чтобы получить гранты, абитуриенты участвуют в ЕНТ. После сдачи тестирования абитуриенты подают заявление, выбирают конкретную специальность и принимают участие в конкурсе по присуждению грантов. К примеру, если на определённую специальность выделено 100 грантов, набравшие наиболее высокие баллы с учетом квот 100 абитуриентов по ранжированному списку получают грант для обучения в вузе. Став обладателем гранта, студент выбирает вуз, в котором желает обучаться, и далее выбранный вуз получает финансирование из бюджета для обучения этого студента.
 

Однако проблема в том, что студент, хоть и выигрывает грант, не принимает участия в самой процедуре оплаты. Фактически студент не всегда понимает, что государство оплатило его обучение в вузе благодаря успехам, достигнутым им в школе, а больше воспринимает это как бесплатное обучение. Соответственно, обучаясь "бесплатно", сложно предъявлять требования к вузу. Хотя за годы обучения каждого студента государство платит вузу в среднем около 3,5-4 миллионов тенге", - пишет Асхат Аймагамбетов.

 
Сам же алгоритм оплаты обучения сейчас выглядит следующим образом: с определенной периодичностью вузы отправляют списки студентов и акты для оплаты в министерство. Министерство перечисляет деньги за каждого из обучающихся студентов напрямую на счет вуза. То есть сам студент не вовлечен в эту процедуру.
 

Теперь же глава государства поручил изменить данную систему финансирования. Предполагается, что отныне средства будут начисляться напрямую на специальный (наподобие ЭСКРОУ) банковский счет студента, выигравшего грант, чтобы он самостоятельно платил за обучение. Таким образом, студент видит эти деньги и прямую поддержку государства, а также принимает непосредственное участие в процедуре оплаты своего обучения", - пишет глава МОН.

 
Он подчеркивает, что теперь студент является заказчиком услуг, а не получателем бесплатных услуг, как это казалось ранее. Соответственно как заказчик он вправе требовать предоставления качественного образования. 
 

Разумеется, это положительно отразится на восприятии студентом мер государственной поддержки и повысит его ответственность. Другими словами, увидев расходование миллионов на обучение, студент будет более ответственно относиться как к получению знаний, так и к качеству предоставляемых услуг", - считает министр образования.

 
Асхат Аймагамбетов отмечает, что студент не сможет потратить бюджетные средства на иные цели, кроме оплаты вузу, в котором обучается.
 

Кроме того, данный механизм устраняет коррупционные риски и обеспечивает адресное и максимально прозрачное расходование бюджетных средств. Вполне ожидаемо, что эта мера также усилит конкуренцию в сфере высшего образования. Хотел бы отметить, что такие значимые поручения главы государства направлены на комплексное улучшение всей системы образования. Министерство образования и науки проведет всю необходимую работу для выполнения поставленных задач", - написал в заключение глава МОН РК.

 

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