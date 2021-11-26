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В столичном аэропорту задерживаются рейсы из-за непогоды

25.11.2021, 09:40 90073
В столичном аэропорту задерживаются рейсы из-за непогоды
Фото: УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В аэропорту Нур-Султана из-за обильного снегопада на прилет и вылет задержаны авиарейсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за обильного снегопода с 2.30 столичный аэропорт был временно закрыт для проведения очистки взлетно-посадочной полосы от снега. Из-за непогоды задержано на вылет 12 рейсов, на прилет - 9 рейсов (ушли за запасной аэродром)", -сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.

 
По информации ведомства, взлетно-посадочную полосу аэропорта для полетов открыли в 9.00. 
 
Пассажиров просят обращаться в справочные службы авиакомпаний. 
 
Согласно информации КГА, задержанные рейсы на вылет
 
KC956 Алматы 
 
FZ 1706 Дубай
 
КС 921 Франкфурт 
 
КС 407 Шымкент
 
DV 741 Актау 
 
КС 207 Дубай
 
КС 981 Атырау 
 
КС 622 Алматы 
 
КС 7315 Кызылорда 
 
SU 1957 Москва 
 
КС 123 Ташкент 
 
КС 977 Актобе. 
 
Задержанные рейсы на прилет
 
IQ 386 Карананда 
 
DV 722 Актобе 
 
КС 984 Атырау 
 
КС 7328 Шымкент 
 
КС 314 Актауе
 
КС 138 Санкт Петербург 
 
FZ 1705 Дубай 
 
SU 1956 Москва 
 
КС 918 Алматы
 
КС (3 цифры) - Air Astana
 
КС (4 цифры) - FlyArystan
 
IQ - Qazaq air
 
FZ - Fly Dubai
 
DV - SCAT
 
SU - Aeroflot
 

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В Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается строительство транспортной развязки

26.11.2021, 10:11 22654
Фото: УВП Алматы
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства транспортных развязок, станций метро и продления проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова завершается возведение транспортной развязки. Ведется подготовка к устройству дорожного покрытия на эстакаде через проспект Рыскулова. Ведется благоустройство прилегающей территории. Протяженность эстакады - 186 метров. Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по проспекту Рыскулова до 80 тысяч автомобилей в сутки, по улице Емцова - до 40 тысяч", - сообщили в акимате. 


Кроме того, аким Алматы ознакомился с ходом пробивки проспекта Абая, где завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района. Предусмотрено по три полосы для движения в каждом направлении. Продолжается возведение 400-метровой эстакады над улиецй Ашимова. Движение на данном участке будет организовано по временной схеме.
 
Аким Алматы Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, состоящего из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Б. Момышулы". Здесь завершается отделка, ведутся электромонтажные работы и установка оборудования.

 
Напомним, линию метрополитена планируют продлить до рынка "Алтын-Орда". Проект по строительству метрополитена изменили, и он уже утвержден. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель акима Алматы Серик Кусаинов. 

Теперь линия метрополитена пройдет не через поселок Калкаман, а западнее, через новый Наурызбайский район, спустится по улице Алатау. Будут построены дополнительно две станции, последняя станция будет практически на рынке "Алтын Орда", - сказал он. 

 
Кроме того, аким мегаполиса оценил объем работ по реконструкции улично-дорожной сети по линии БРТ по улице Жандосова. Протяженность участка от улицы Сулейменова до реки Б. Алматинка - один километр. Таким образом, будет завершено строительство первого участка линии БРТ протяженностью 8,7 км по улицам Мустафина - Сулейменова - Жандосова - Тимирязева до улицы Желтоксан.
 
В ходе объезда Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства школы на 1800 мест в микрорайоне Калкаман-2. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.

 

Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи

26.11.2021, 10:05 17956
Собаки десятками погибают в приюте для "черной" передержки в Алматинской области, волонтеры просят о помощи
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 НОЯБРЯ - Выброшенных на произвол судьбы собак обнаружили волонтеры в Алматинской области. Животных больше сотни. Грязные, больные, голодные и покалеченные, они живут на частной свиноферме в полной антисанитарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Волонтеры обнаружили собачий приют для так называемой "черной" передержки в Алматинской области. В настоящее время там более сотни выброшенных на произвол судьбы животных, сообщает "Первый канал Евразия".
 
Зооволонтер Оксана Запуниди утверждает, что в заведении невыносимые условия, все животные больны.
 

Собаки ужасно голодные, за еду дерутся насмерть. Почти все с признаками чумы… это филиал ада на земле", - рассказывает зоозащитница.

 
По словам волонтеров, неизвестные за деньги брали животных на передержку или забирали из отлова. Дальнейшая их судьба никому не известна. Среди найденных собак есть и домашние. 
 
В полицию активисты пока не обращались.
 

Есть информация, что это российские волонтеры, которые через посредников вывозили толпами собак. Были эти сборы, по ним скидывали информацию. По 30-40 собак вывозилось из отлова неизвестно куда", - сказала Оксана Запуниди.

 
Она пояснила, что животных таким образом вывозят для "черной" передержки и просто бросают на произвол судьбы без какого-либо ухода.
 
Зоозащитники обращаются к неравнодушным с призывом помочь животным, которые все без исключения нуждаются в полноценном приюте и ветеринарной помощи. 
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики

26.11.2021, 08:23 53299
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу, рассказали синоптики
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег, в южной части страны - осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных, предгорных районах - усиление ветра до 15-20, на горных перевалах 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке, в горных области - усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В восточной части, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области -туман. 
 
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Алматинской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере области - туман.
 
В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангистауской областей - туман.

 

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