В столичном аэропорту задерживаются рейсы из-за непогоды

Фото: УВП Нур-Султана
В связи с неблагоприятными погодными условиями из-за обильного снегопода с 2.30 столичный аэропорт был временно закрыт для проведения очистки взлетно-посадочной полосы от снега. Из-за непогоды задержано на вылет 12 рейсов, на прилет - 9 рейсов (ушли за запасной аэродром)", -сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.
По информации ведомства, взлетно-посадочную полосу аэропорта для полетов открыли в 9.00.
Пассажиров просят обращаться в справочные службы авиакомпаний.
Согласно информации КГА, задержанные рейсы на вылет:
KC956 Алматы
FZ 1706 Дубай
КС 921 Франкфурт
КС 407 Шымкент
DV 741 Актау
КС 207 Дубай
КС 981 Атырау
КС 622 Алматы
КС 7315 Кызылорда
SU 1957 Москва
КС 123 Ташкент
КС 977 Актобе.
Задержанные рейсы на прилет:
IQ 386 Карананда
DV 722 Актобе
КС 984 Атырау
КС 7328 Шымкент
КС 314 Актауе
КС 138 Санкт Петербург
FZ 1705 Дубай
SU 1956 Москва
КС 918 Алматы
КС (3 цифры) - Air Astana
КС (4 цифры) - FlyArystan
IQ - Qazaq air
FZ - Fly Dubai
DV - SCAT
SU - Aeroflot