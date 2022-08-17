В правительстве РК поддержали продление учебного года

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов отметил, что данное решение положительно скажется на учебном процессе.
Мы приняли два важных решения. С одной стороны, снизить нагрузку на учеников, с другой стороны, учебный процесс закончится 31 мая. 1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Сейчас у нас появится 36 дней дополнительных выходных, и дети смогут их использовать по своему усмотрению. Был риск, что более 100 школ будут работать трехсменно. Но с введением данного нововведения они будут работать в две смены", - сказал Асхат Аймагамбетов.
По его словам, благодаря нововведению высвободятся кабинеты, и дети, которые обучаются во вторую смену, перейдут в первую.
150 тысяч педагогов могут также использовать эти высвободившиеся дни по своему желанию", - отметил министр.
С введением изменений у 1,5 млн детей появится 36 новых дополнительных выходных. Эти же дни появятся у педагогов. Те дети, которые будут обучаться в 1-ю смену, для них это тоже удобно. Это скажется на качестве образования. Мы всесторонне это рассмотрели и обсудили", - уточнил Асхат Аймагамбетов.
Премьер-министр в свою очередь отметил, что в правительстве поддерживают эти нововведения.
Мы поддерживаем данные предложения", - сказал Алихан Смаилов.
Напомним, учебный год 2022-2023 продлят на две недели.
Ранее в Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа.