В РК разработают базовые учебники по истории Казахстана и Всемирной истории

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов в интервью Нартаю Аралбаю рассказал о принципах, которыми будут руководствоваться разработчики базовых учебников по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история", передает Kazakhstan Today.

При разработке учебников по истории, будь это всемирная история или история Казахстана, должно быть единообразие. Мы должны уметь обучать так, чтобы ребенку было интересно. Каким должен быть учебник? Должны ли там быть только цифры, даты или история Казахстана, которую ребенку будет интересно узнавать? Например, в восьмом классе - учебники альтернативные. В одном указана одна дата, в другом - иная. На ЕНТ во время апелляции учащиеся указывают, что в книгах разные сведения. Теперь по поручению президента учебники будут по одной программе, как единый базовый учебник. Единообразие будет в учебниках по истории Казахстана и всемирной истории", - цитирует министра Sputnik.kz .

По словам Аймагамбетова, учебные программы пройдут экспертизу и апробацию, как прописано в законе, которым внесены изменения и дополнения в законодательство по вопросам образования.

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