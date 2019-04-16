В семи городах России проходит выставка казахстанских вузов

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - С 15 по 24 апреля в семи городах России проводятся презентации казахстанских учебных заведений, передает Kazakhstan Today.

Для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования между Республикой Казахстан и Российской Федерацией АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки Республики Казахстан в период с 15 по 24 апреля текущего года проводит в семи городах России презентацию казахстанских высших учебных заведений. Презентации пройдут в Астрахани (15 апреля), Волгограде (16 апреля), Саратове (17 апреля), Самаре (18 апреля), Оренбурге (19 апреля), Орске (20 апреля), Челябинске (22 апреля) и Омске (24 апреля).

Данное мероприятие послужит уникальной площадкой для обмена опытом с российскими учебными заведениями, а также ознакомит российскую молодежь с возможностями получения высшего и послевузовского образования в Казахстане. Выездная презентация организована при поддержке посольства Республики Казахстан и содействии Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ. При участии Всемирной ассоциации казахов и Фонда "Отандастар" казахскими общественными организациями РФ была оказана большая помощь в подготовительной работе", - сообщили в пресс-службе ЦМП.

На сегодняшний день в казахстанских вузах обучается более 23 тыс. иностранных студентов. К 2021 году планируется довести данную цифру до 50 тыс.

В мероприятии примут участие 14 вузов РК:

1. Назарбаев Университет;

2. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;

3. Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева;

4. Казахский национальный аграрный университет;

5. Казахский национальный женский педагогический университет;

6. Государственный университет имени Шакарима города Семея;

7. Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;

8. Костанайский государственный педагогический университет;

9. Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;

10. Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова;

11. Алматинский технологический университет;

12. Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова;

13. Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина;

14. Рудненский индустриальный институт.

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