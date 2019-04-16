В семи городах России проходит выставка казахстанских вузов

Для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в сфере образования между Республикой Казахстан и Российской Федерацией АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки Республики Казахстан в период с 15 по 24 апреля текущего года проводит в семи городах России презентацию казахстанских высших учебных заведений. Презентации пройдут в Астрахани (15 апреля), Волгограде (16 апреля), Саратове (17 апреля), Самаре (18 апреля), Оренбурге (19 апреля), Орске (20 апреля), Челябинске (22 апреля) и Омске (24 апреля).
Данное мероприятие послужит уникальной площадкой для обмена опытом с российскими учебными заведениями, а также ознакомит российскую молодежь с возможностями получения высшего и послевузовского образования в Казахстане. Выездная презентация организована при поддержке посольства Республики Казахстан и содействии Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ. При участии Всемирной ассоциации казахов и Фонда "Отандастар" казахскими общественными организациями РФ была оказана большая помощь в подготовительной работе", - сообщили в пресс-службе ЦМП.
На сегодняшний день в казахстанских вузах обучается более 23 тыс. иностранных студентов. К 2021 году планируется довести данную цифру до 50 тыс.
В мероприятии примут участие 14 вузов РК:
1. Назарбаев Университет;
2. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;
3. Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева;
4. Казахский национальный аграрный университет;
5. Казахский национальный женский педагогический университет;
6. Государственный университет имени Шакарима города Семея;
7. Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова;
8. Костанайский государственный педагогический университет;
9. Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова;
10. Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова;
11. Алматинский технологический университет;
12. Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова;
13. Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина;
14. Рудненский индустриальный институт.
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