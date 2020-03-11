Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В случае распространения коронавируса в Казахстане могут ввести дистанционное обучение, передает Kazakhstan Today.

Министерство образования тоже подготовило пакет документов, и одним из пунктов является предложение дистанционного обучения. Это и раньше проводилось - дистанционное обучение в некоторых вузах, особенно когда выходят на подготовку рефератов, экзаменов и так далее. Один из пунктов, который сейчас в плане Министерства образования есть, - это дистанционное обучение. Там, где это позволит техническая составляющая, не только в вузах, но и в колледжах и даже в некоторых школах", - сказал на пресс-конференции в СЦК главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что это нормальное явление. "Мы живем в ХХI веке, и нужно пользоваться тем, что дают нам современные информационные технологии", - сказал Бекшин.

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