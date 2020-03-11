Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане прогнозируют появление первого случая коронавируса с 11 по 16 марта, передает Kazakhstan Today.

По нашему прогнозу, где-то с 11 по 16 (марта) у нас должен появиться коронавирус в стране, но это прогноз. Плюс-минус одна неделя", - сказал на пресс-конференции в СЦК главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

Он пояснил, что ученые провели математическое моделирование и сделали такой прогноз.

Главный государственный санитарный врач отметил, что, если в Казахстане будет выявлен коронавирус, сразу будут введены специальные мероприятия. "При завозе в страну единичных случаев мы будем включать специальные мероприятия", - сказал он.

Бекшин отметил, что наша задача - не допустить по стране вертикального расползания инфекции.

Кольцо, как вы видите, сжимается. Была КНР, потом добавился Иран, Южная Корея, теперь Европа. Мы практически уже со всех сторон окружены странами, где имеется инфекция. Конечно, мы не гарантируем, что у нас не будет ввоза. Вирус - это не большое животное, которое можно куда-то загнать, огородить. Вирус развивается в организме человека, животных. Задают вопрос - солнце победит или не победит? Видите, в Иране жара, есть заболевания. То есть я хочу сказать, что вирус развивается в организме человека и других теплокровных животных. Он там сохраняется. Это резервуар, так сказать... И наша задача - самоорганизоваться, чтобы была дисциплина у нас", - сказал он.

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