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Из-за распространения коронавируса итальянцам запретили въезд в Казахстан

10.03.2020, 17:09 7534
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Италию внесли в список стран, наиболее неблагополучных в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретили гражданам Италии въезд в Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил на брифинге в СЦК при президенте РК заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, в последнее время в КНР темпы распространения коронавирусной инфекции настолько замедлились, что за последние сутки показатель прироста составил всего лишь 0,02%.
 
По словам Бекшина, это показывает, что в Китае эффективно проводятся эпидемиологические мероприятия.
 

В то же время нас волнует рост заболеваемости в странах Евросоюза. В первую очередь в Италии. Она была в категории 1б, и с 8 марта 2020 года у нас был запрещен въезд гражданам из Италии. Не только гражданам, но и лицам, которые там находились. Итальянская республика перенесена в список стран с наиболее неблагополучной ситуацией, то есть большим количеством заболеваемости, в категорию 1а. По заболеваемости Италия вышла на второе место после КНР, а по летальности - на первое место", - сказал Бекшин.

 
Он также отметил, что рост заболеваемости отмечается в Германии и Франции. Также резкий подъем отмечается в Швейцарии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. 
 

То есть ситуация по коронавирусу меняется практически каждые два дня. Министерство здравоохранения перешло на круглосуточный режим работы, то есть без выходных и праздников. Это позволяет нам мониторить ситуацию каждый день, принимать оперативные меры по усилению контроля. На сегодня к странам категории 1а относятся КНР, Южная Корея и Италия. В категории 1б находятся Франция, Германия и Испания. К странам 2-й категории относятся Швейцария, Великобритания и Нидерланды. В третьей категории находятся Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США. Как видите, наблюдается резкая динамика по всем странам Евросоюза", - сказал он.

 
Бекшин подчеркнул, что Минздрав рекомендует гражданам Казахстана не выезжать без надобности в европейские страны, а также не приглашать к себе в гости или по работе людей из этих стран.
 

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