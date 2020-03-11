Италия вошла в первую категорию стран, неблагоприятных по коронавирусу

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Вслед за Южной Кореей в первую категорию стран, неблагоприятных по коронавирусу, попала Италия, передает Kazakhstan Today.

В документе говорится, что в категорию 1б входят Франция, Германия и Испания, в категорию 2 - Швейцария, Великобритания и Нидерланды, в категорию 3 - Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.

Постановление вступает в силу 12 марта.

Как пишет " RG ", на фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин. По сути, речь идет о расширении ранее принятых мер в отношении области Ломбардия и 14 провинций.

С этого момента больше не будет "красных" и других зон, будет одна единая Италия, будет Италия - "защищенная зона". Таким образом, будут введены ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин. Будущее страны в наших руках, и эти руки должны быть ответственными", - подчеркнул премьер.

Конте также пояснил, что учебные заведения будут закрыты вплоть до 3 апреля, а также объявил о прерывании всех чемпионатов, включая итальянскую серию "А". Озвученные премьером меры вступили в силу 10 марта.

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