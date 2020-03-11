Италия вошла в первую категорию стран, неблагоприятных по коронавирусу

Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан" внесены изменения, согласно которым Италия вошла в список наиболее неблагоприятных по коронавирусу стран (категория 1а).
В документе говорится, что в категорию 1б входят Франция, Германия и Испания, в категорию 2 - Швейцария, Великобритания и Нидерланды, в категорию 3 - Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.
Постановление вступает в силу 12 марта.
Ранее в категорию 1а входили КНР, Иран и Южная Корея, в категорию 1б - САР Гонконг КНР, САР Макао КНР, Тайвань (КНР), Япония и Италия. В категории 2 ранее находились Франция, Германия, Таиланд и Азербайджан. В категории 3 были ОАЭ, Испания, Малайзия, Ирак, Швейцария, Великобритания, Бахрейн, Кувейт, Сингапур, США.
Напомним, в зависимости от того, из страны какой категории прибывают в Казахстан граждане РК и иностранцы, их помещают на карантин в медучреждение или оставляют под присмотром на дому.
Как пишет "RG", на фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин. По сути, речь идет о расширении ранее принятых мер в отношении области Ломбардия и 14 провинций.
С этого момента больше не будет "красных" и других зон, будет одна единая Италия, будет Италия - "защищенная зона". Таким образом, будут введены ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин. Будущее страны в наших руках, и эти руки должны быть ответственными", - подчеркнул премьер.
Конте также пояснил, что учебные заведения будут закрыты вплоть до 3 апреля, а также объявил о прерывании всех чемпионатов, включая итальянскую серию "А". Озвученные премьером меры вступили в силу 10 марта.
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