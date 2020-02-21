Прибывшие в РК из неблагополучных по коронавирусу стран будут находиться под меднаблюдением

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В течении 24 дней будет проводиться медицинское наблюдение лиц, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу стран, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с межведомственной комиссией были внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача от 17 февраля 2020 года, в частности, граждане, прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусной инфекцией (Сингапур, Япония, Таиланд, Южная Корея, САР Гонконг и САР Макао, Тайвань (КНР), будут находиться под медицинским наблюдением по месту пребывания в течение 24 дней со дня пересечения границы РК, из них в течение 14 дней ежедневное посещение специалистом на дому и в течение 10 дней - удаленный мониторинг специалистом. Если лица прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет осуществляться в течение всего времени пребывания", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Для лиц, прибывших из стран, где зарегистрированы единичные случаи возникновения коронавирусной инфекции (Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, ОАЭ, Канада, Италия), установлен удаленный мониторинг в течение 24 дней по месту пребывания.

При этом лица, прибывающие из КНР, будут на 14 дней помещены под карантин с изоляцией в стационаре, далее, после выписки, в течение 10 дней лица будут находиться под удаленным мониторингом по месту пребывания.

За состоянием здоровья представителей официальных и правительственных делегаций, а также владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, прибывающих из неблагополучных территорий, будет проводиться удаленный мониторинг в течение 24 дней.

Медицинскими организациями ведется мониторинг состояния здоровья граждан, прибывших из Китая с 6 января, по месту проживания. Всего охвачено мониторингом 23 801 прибывших, снято с мониторинга 23 647, остаются под медицинским наблюдением 789 человек, прибывших за последние 14 дней, и 165 лиц, контактировавших с госпитализированными.

Всего на 20 февраля госпитализировано 165 человек с повышенной температурой и ОРВИ. Выписано 158, остается в стационарах 7. Состояние больных удовлетворительное. Обследовано и снято с карантина и наблюдения 524 граждан РК и иностранных граждан, находившихся на 14-дневном стационарном карантине.

Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс., сообщает ТАСС.

Наибольшее количество случаев заражения - 62 тыс. - зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, при этом 2029 человек там умерли, выздоровели свыше 10,3 тыс. Затем следуют южная провинция Гуандун (1,3 тыс. случаев), центральная Хэнань (свыше 1,2 тыс.) и восточная Чжэцзян (более 1,1 тыс.). За последние сутки в 12 из 31 региона материковой части страны не обнаружено не одного нового инфицированного.

В Пекине зафиксировано 395 случаев заражения, из столичных больниц выписались 153 человека, умерли четверо.

Также стало известно о гибели двух пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет.

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