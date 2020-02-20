Находящиеся на борту круизного лайнера граждане РК вернутся на родину в ближайшие дни

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Граждане РК, находящиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, вернутся на родину в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Доставим самолетом, у нас прямые рейсы между Японией и РК", - сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди журналистам.

Министр отметил, что тесты показали, что граждане РК не заражены коронавирусом, карантинный срок закончился.

С сегодняшнего дня их начинают выпускать с лайнера. Будут на земле проведены дополнительные тесты, если они их пройдут, то мы их будем возвращать в ближайшие дни", - сказал министр.

Глава МИД уточнил, что если после тестирования будет установлено заболевание, то они будут проходить лечение в Японии.

Также Тлеуберди рассказал, что завтра из Уханя в Алматы вернутся двое казахстанцев на украинском самолете.

Как сообщалось ранее, посольство Казахстана в Японии постоянно находится в тесном контакте с нашими гражданами, находящимися на круизном лайнере "Diamond Princess".

Как известно, корабль с 5 февраля находится на карантине, который должен завершиться 19 февраля. После завершения карантина и необнаружения вируса у наших граждан, последние могут быть выпущены с корабля. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на земле, когда они будут покидать круизный лайнер. На борту корабля по данным казахстанских дипломатов находятся две женщины и двое детей, 8 и 12 лет, из Казахстана. Они чувствуют себя хорошо, никаких жалоб от них не поступало. Их обеспечивают всем необходимым, в частности, питанием и медицинскими средствами защиты.

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