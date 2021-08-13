В управлении образования Алматы уточнили, какую форму могут носить школьники

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева разъяснила, в какой одежде школьники могут посещать школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жылкыбаева подчеркнула, что в Алматы сохраняются требования к школьной форме для учащихся. При этом разрешается посещение школы в удобной одежде классического стиля.

Главное, чтобы была аккуратная классическая одежда. Брюки темно-коричневые, рубашка светлого цвета. Не носите футболку, только рубашку. Запрета на обувь нет. Ребенок может ходить в кедах или мокасинах, если родители не в состоянии подобрать туфли для ребенка", - отметила спикер.

По ее словам, в Алматы функционируют 278 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 71 частная. 1 сентября откроют еще 8 частных школ.

Предварительно в школах города с 1-го по 11-е классы будут обучаться свыше 280 тысяч детей. На сегодняшний день в первый класс поступили почти 30 тысяч детей", - проинформировала Жылкыбаева.





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