Школьные линейки в Казахстане пройдут только для первоклассников

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Торжественные линейки на День знаний пройдут в Казахстане только для первоклассников. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Детям вручат их первые книги - "Аліппе" и "Букварь", - сообщил глава МОН
Он также добавил, что для учеников со 2-го по 11-й классы будут организованы классные часы в кабинетах.
Напомним, в новом учебном году школьники вернутся к традиционному формату обучения.
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