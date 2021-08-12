Школьные линейки в Казахстане пройдут только для первоклассников

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Торжественные линейки на День знаний пройдут в Казахстане только для первоклассников. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Детям вручат их первые книги - "Аліппе" и "Букварь", - сообщил глава МОН

Он также добавил, что для учеников со 2-го по 11-й классы будут организованы классные часы в кабинетах.





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