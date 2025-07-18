17.07.2025, 09:53 18646
Во всех школах Казахстана стартует новая программа воспитания
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования стартует единая программа воспитания "Адал Азамат", сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат". Это логичное продолжение ранее действовавшей программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием", - отметили в ведомстве.
Согласно информации координатора программы НАО имени Ы. Алтынсарин, приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года № 123 программа официально утверждена под новым названием.
Главная цель - воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики", - пояснили в Минпросвещения.
По данным ведомства, каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и т.д. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.
Ранее в рамках прежней программы "Біртұтас тәрбие" уже были реализованы шесть крупных проектов: "Қамқор" (экология и волонтерство), "Еңбегі адал - жас өрен" (мотивация к труду и ориентация на профессию), Smart Bala (поддержка IT и инновационного мышления), "Шабыт" (духовное развитие через искусство и культуру), "Ұшқыр ой алаңы" (дебаты и интеллектуальные игры), "Балалар кітапханасы" (повышение грамотности и книжной культуры). При этом продолжат работу и профилактические проекты: "Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам", "Буллингтен қорған!", "Қауіпсіз қоғам". Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей", - отметили в пресс-службе.
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16.07.2025, 16:20 26781
В Казахстане изменились правила поступления в вузы
Фото: freepik.com
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования", передает корреспондент агентства.
В частности, для участия в конкурсе на присуждение гранта высшего образования за счет средств республиканского, местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:
- в национальные ОВПО - не менее 65 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью - не менее 50 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- в другие ОВПО - не менее 50 баллов, а по области "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов.
При этом отмечается, что по истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ или творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" не менее 3 баллов.
Также, согласно документу, прием иностранцев на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. Отмечается, что зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.
Подчеркивается, что прием иностранцев на обучение в национальные или другие ОВПО на основе гранта или на платной основе по области образования "Здравоохранение", поступающих на обучение на английском языке, осуществляется по результатам собеседования. Его проводят приемные комиссии ОВПО в течение календарного года только при наличии сертификата, подтверждающего владение английским языком:
- International English Language Tests System Academic, пороговый балл - не менее 5,0;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test, пороговый балл - не менее 35 баллов;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm, пороговый балл - не менее 417;
- TOEIC, пороговый балл - не менее 550;
- Duolingo English Test, пороговый балл - не менее 80.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана.
12.07.2025, 11:39 66636
Стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана
Фото: КНБ РК
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 20 июля проходит прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах, сообщает пресс-служба Миннауки.
Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
- для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,
- для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" - не менее 70 баллов;
- для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов;
- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации - не менее 50 баллов.
В ведомстве напомнили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.
Список обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.
10.07.2025, 15:17 82866
У трех казахстанских медколледжей приостановлены лицензии из-за нарушений
В Казахстане проводится плановая проверка всех медицинских колледжей
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится постлицензионный контроль медицинских колледжей страны с целью выведения образования медицинских работников на качественно новый уровень, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
По информации Минздрава, на текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах, по итогам которых приостановлены лицензии трех учебных заведений из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В ведомстве уточнили, что контроль осуществляется по ключевым направлениям:
• соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
• материально-техническое оснащение учебного процесса;
• выполнение учебных планов и программ;
• соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
• наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.
Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством - вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность", - отметили пресс-службе.
Всего в 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: в Астане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.
В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:
• сестринское дело;
• лечебное дело;
• акушерское дело;
• стоматология;
• ортопедическая стоматология;
• фармация;
• гигиена и эпидемиология;
• лабораторная диагностика;
• медицинская оптика.
Ранее сообщалось, что теперь поступающие в медицинские колледжи абитуриенты будут сдавать экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.
Читать:
09.07.2025, 14:46 90956
Поступающим в медицинские колледжи предстоит сдать новый экзамен
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для поступающих в медицинские колледжи абитуриентов ввели новый экзамен, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения - на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", - отметили в Минздраве.
Абитуриентов и их родителей призывают внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений", - добавили в ведомстве.
06.07.2025, 16:03 112256
В Казахстане доступны более 8 тысяч программ подготовки рабочих кадров
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых инструментов трансформации системы технического и профессионального образования стал реестр образовательных программ ТиПО и послесреднего образования, разработанный НАО "Talap", сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Реестр - это современный цифровой ресурс, который помогает органам управления образования получать полную актуальную и достоверную информацию о всех программах колледжей страны. На сегодня в нем доступно 8 554 программы по 181 специальности от 667 колледжей со всей республики. Из них 96% программ - уровень технического и профессионального образования (ТиПО), 4% - послесреднее образование. При этом 55% программ на государственном языке.
Около 2,5 тысячи программ ориентированы на дуальное обучение, 70 программ - для лиц с особыми образовательными потребностями.
Колледжи активнее всего разрабатывают программы по инженерии, ИКТ, сфере обслуживания, бизнесу и управлению. Для их подготовки использовано более 500 профессиональных стандартов. В экспертизе программ приняли участие 540 экспертов, из них 311 педагогов и 229 работодателей.
В новом учебным году будут разработаны 3000 образовательных программ.
27.06.2025, 11:13 171891
В Казахстане в 2025 году зарубежные вузы откроют 10 филиалов
Число иностранных студентов выросло до 30 тыс. человек
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане в 2025 году, сообщил на совместном заседании палат парламента министр финансов РК Мади Такиев.
По информации Минфина, в 2024 году в стране были открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов.
Также министр рассказал, что число иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, выросло до 30 тыс. человек.
Кроме того, в прошлом году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%.
Ранее сообщалось, что первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат. В сентябре в Астане начнет свою работу филиал МГИМО.
26.06.2025, 15:00 177691
Абитуриенты колледжей смогут подать заявки на поступление через eGov.kz
При оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абитуриенты колледжей теперь смогут подать заявки на поступление через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения.
Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", - заявили в НИТ.
Отмечается, что подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Кроме того, важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.
По данным пресс-службы, для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";
- выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы", - добавили в НИТ.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн.
19.06.2025, 17:33 208116
Соцсети желающих учиться в США будут проверять
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, смогут ли казахстанцы поступать в Гарвардский университет в США и что для этого нужно, передает корреспондент агентства.
В мае Министерство внутренней безопасности США заявило, что Гарварду запретят принимать на учебу иностранных студентов.
На сегодня решение по Гарвардскому университету не окончательное. Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание будет сегодня, у них просто еще ночь, оно чуть позже будет. Там будет вынесено какое-то промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов, или отменят это решение, либо приостановят его. Поэтому сейчас это не окончательное решение, паниковать пока рано", - прокомментировал министр.
Если это решение все-таки вступит в силу, специальная комиссия министерства организует перевод казахстанских студентов в другие университеты на такие же специальности.
Саясат Нурбек отметил, что казахстанским студентам, которые уже учатся в Гарварде, не грозят ни депортация, ни лишение визового статуса.
При этом прием заявлений на получение виз в США возобновлен при условии, что власти будут проверять соцсети всех подающих на визу граждан.
Соцсети всех подающих заявления на визу будут проверять на предмет их политических предпочтений, поддержки тех или иных позиций, которые противоречат официальной политике США. Хотел предупредить всех наших студентов, почистите аккаунты, будьте очень внимательны. Потому что официально это уже заявление госдепартамента США", - сообщил министр.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?