Восемь новых профессий по работе с ИИ появятся в Казахстане

Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало календарь поступления для абитуриентов на 2025-2026 учебный год.









Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля.





Прием документов в вузы будет осуществляться с 20 июня по 25 августа.





Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).





Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).





Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);





Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.





Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.