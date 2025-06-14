13.06.2025, 11:34 8036
Восемь новых профессий по работе с ИИ появятся в Казахстане
В их числе: инженер по 3D-печати и оператор роботизированных окрасочных систем
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены внедрить восемь новых профессий, включая инженера по 3D-печати и оператора роботизированных окрасочных систем, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время разрабатываются профессиональные стандарты с использованием ИИ для подготовки специалистов в этих отраслях.
Пилотное внедрение состоится уже в этом году в Алматы и Костанае.
Параллельно разрабатываются 60 профстандартов с использованием ИИ, охватывающих 336 профессий в восьми отраслях, включая машиностроение", - заявили в пресс-службе.
Также внедряется программа стажировок на зарубежных предприятиях для повышения квалификации инженерно-технического персонала. 50% программы будет финансировать государство, 50% - предприятия.
Это позволяет перенимать передовой опыт и адаптировать его к условиям Казахстана", - отметили в правительстве.
Кроме того, расширены государственные образовательные гранты, направленные на подготовку специалистов для химической отрасли, в вузах Satbayev University, КазНУ, КазНИТУ и Таразском химико-технологическом колледже.
В рамках программы "Болашак" и прямых международных партнерств осуществляется подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных направлений отрасли, включая автоматизацию, химическую безопасность и экологический мониторинг. В рамках популяризации профессии геолога, формирования будущих кадров для геологической отрасли наблюдается увеличение количества выпускников вузов геологической сферы. Если в 2022 году выпустились 1224 специалиста, то к 2024 году специальность в области горного дела и геологии окончили более 3 тыс. специалистов. Согласно данным Сатпаевского технического университета, по специальности трудоустраиваются 98% выпускников", - подчеркнули в правительстве.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
новости по теме
09.06.2025, 10:31 33406
Когда абитуриенты могут подать документы в вузы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало календарь поступления для абитуриентов на 2025-2026 учебный год.
Основное ЕНТ проходит с 16 мая по 7 июля.
Прием документов в вузы будет осуществляться с 20 июня по 25 августа.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
04.06.2025, 10:46 62601
В Минпросвещения РК рассказали, как устроить ребенка в детский сад
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения РК разъяснили порядок комплектования групп в дошкольных организациях на 2025-2026 учебный год. Кампания продлится до 31 августа.
В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также о Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах", - сообщили в ведомстве.
При получении ваучера необходимо:
1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.
При неподтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.
2. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.
При отказе от ваучера очередь аннулируется.
При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в "лист ожидания". При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.
Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть 2 дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение 5 рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.
Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен неполный их перечень, они просрочены либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.
Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.
29.05.2025, 13:10 107481
189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"
Фото: Deposltphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Центра международных программ опубликован список обладателей стипендии "Болашак".
Обладателями стипендии "Болашак" стали 189 казахстанцев.
Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 - в докторантуре, 15 - пройдут профессиональную стажировку в лучших университетах и центрах мира.
Ранее в Конституционном суде разъяснили правила отработки стипендии "Болашак".
23.05.2025, 12:22 166681
Первые начисления по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа 2025 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге по программе "Келешек" казахстанцы смогут получить до 31 августа 2025 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.
Он будет начислен тем детям, кому исполнилось или исполнится в первом полугодии нынешнего года 5 лет. Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад AQYL в "Отбасы банке" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). На сегодня это сделали уже 6624 родителя", - рассказали в пресс-службе.
5 способов открыть депозит AQYL
- На портале "Баспана маркет". Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк", затем на "Депозиты". Далее нажать на кнопку "Новый депозит" и открыть AQYL.
- В мобильном приложении "Отбасы банка" Otbasy bank. Для этого нужно в мобильном приложении нажать на кнопку "Мой банк", далее пройти во вкладку "Открыть новый депозит" и выбрать для открытия образовательный вклад.
- В отделениях банка.
- С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке https://hcsbk.kz/ru/network-agents/.
- Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz.
Что делать тем, у кого уже открыт депозиты AQYL в "Отбасы банке"
Если уже открыт депозит AQYL в "Отбасы банке" и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту AQYL.
Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк" и "Депозиты". Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик - для этого достаточно ввести код, который придет в SMS", =- рассказали в пресс-службе.
В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.
Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы "Келешек"
Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах AQYL у своих детей до 31 августа 2025 года, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит AQYL или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит AQYL.
Напомним, 10 января этого года президент подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек". Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году.
23.05.2025, 08:28 169501
Казахстанских школьников поздравили с окончанием учебного года
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всех школах страны проходит единый классный час "Білімім - Отаныма". Глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил 3,9 млн школьников с успешным завершением 2024-2025 учебного года, сообщили в пресс-службе ведомства.
За год в стране открыто рекордные 257 новых школ. Наши школьники завоевали 362 медали на крупнейших международных олимпиадах, из них 41 - золото. Впервые в истории национальная сборная Казахстана добилась блестящего результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав 7 медальонов отличия. Все эти победы - результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене", - подчеркнул министр.
Отдельно он остановился на достижениях педагогов. В этом учебном году впервые в истории сразу два педагога - Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова удостоились звания "Қазақстанның Еңбек Ері".
Вы сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное - качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным", - заявил Гани Бейсембаев.
Важнейшим результатом совместной работы этого года, по его словам, стало усиление защиты прав детей. Государством приняты три ключевых закона.
В завершение министр поблагодарил всех родителей за поддержку, а 217 тысячам выпускников школ и 173 тысячам студентов колледжей пожелал успешного будущего.
22.05.2025, 11:09 179256
Правила отработки стипендии "Болашак" разъяснили в Конституционном суде
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После завершения обучения по программе "Болашак" отработка непосредственно в Казахстане является условием гражданского договора, заявили в Конституционном суде.
В суде рассказали, что к ним обратилась казахстанка с просьбой провести проверку на соответствие Конституции подпункта 5 пункта 24 правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".
Заявитель не согласна с требованием правил по отработке выпускниками программы "Болашак" на территории Казахстана после завершения обучения. В качестве довода заявитель указала Трудовой кодекс, который предусматривает формат дистанционного осуществления трудовой деятельности. Следовательно, по мнению заявителя, фактическое нахождение на территории Казахстана с целью отработки не требуется", - уточнили в суде.
Конституционный суд указал, что обучение по программе "Болашак" осуществляется на основании гражданского договора, заключаемого до начала учебы по взаимному соглашению сторон.
Соглашение предполагает предварительное добровольное принятие сторонами обязательств, в том числе по отработке после учебы непосредственно на территории Республики Казахстан. Это условие предусмотрено не только правилами, но и вытекает из закона об образовании.
Таким образом, оснований для проверки на соответствие Конституции нормы правил по отработке не имеется", - резюмировали в суде.
Ранее сообщалось, что призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак".
20.05.2025, 14:35 198851
Родители подали коллективную жалобу на учебный центр в Астане
Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Коллективная жалоба поступила в полицию на учебный центр в Астане, сообщает полиция столицы.
В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр". Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату", - рассказали в департаменте полиции Астаны.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.
20.05.2025, 10:43 196551
В Казахстане с 1 сентября увеличится размер стипендий студентам
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий студентам. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.
За последние 5 лет количество грантов в Казахстане возросло в 1,4 раза. На 2024-2025 учебный год выделено 93 116 грантов. Кроме того, с 1 сентября этого года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата размер стипендии составит 52 372 тенге, магистратуры - 117 098 тенге и докторантуры - 262 500 тенге. То есть размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в 2 раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры - в 1,75 раза", - отметил вице-министр.
По поручению главы государства принят закон РК по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки. Количество открытых счетов на сегодня составила 102 тыс. вкладов.
Активно ведутся работы по инфраструктурным проектам. На сегодня дефицит мест в общежитиях сократился с 82 500 в 2019 году до 14 873 койко-места в 2024 году. Для детей с особыми образовательными потребностями госуслуга по предоставлению мест в общежитиях предоставляется в проактивном формате.
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